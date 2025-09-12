Lazio, Vecino assente all’ultimo allenamento: il motivo per cui non si è visto il centrocampista uruguagio, fedelissimo di Sarri

La Lazio corre verso la trasferta di Reggio Emilia, e per Maurizio Sarri è tempo di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida al Sassuolo. Se la questione del regista sembra orientata verso la prudenza, con Rovella gestito in vista del derby, l’altra grande incognita riguarda il ruolo di mezzala, dove le gerarchie appaiono tutt’altro che definite.

Con Mattéo Guendouzi unico punto fermo e certo di una maglia da titolare, l’attenzione è tutta sul suo partner di reparto. Fino a pochi giorni fa, Fisayo Dele-Bashiru sembrava in netto vantaggio per completare il trio, ma le sue recenti prestazioni, giudicate opache, hanno rimescolato le carte. Il calo di forma del nigeriano sta infatti rilanciando con forza le quotazioni degli altri candidati, in particolare quelle di Mohamed Belahyane e di un veterano pronto a riprendersi la scena.

Scalpita infatti Matías Vecino, desideroso di tornare protagonista dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre un mese. Il centrocampista uruguaiano ha superato i problemi fisici e si sente pronto, tanto da candidarsi con decisione per un posto nell’undici titolare. La sua assenza durante l’ultima seduta di allenamento aveva creato un po’ di apprensione, ma si è trattato di un falso allarme: il club ha fatto sapere che il giocatore era out per un permessoprecedentemente concordato e non per motivi fisici.

Le prossime ore saranno decisive. Sarri dovrà valutare se dare un’altra opportunità a un Dele-Bashiru in cerca di riscatto o se affidarsi all’esperienza e alla “garra” di un Vecino pienamente recuperato e pronto a dare battaglia.