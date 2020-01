Lazio, un video per celebrare la tua storia

Allo scoccare della mezzanotte, sui profili social, la Lazio ha pubblicato un video riassumendo la propria gloriosa storia

Oggi è il 9 gennaio 2020 e la Società Sportiva Lazio compie 120 di attività. In molti stanno omaggiando la gloriosa storia di questa società, capace di far gioire e di far piangere. Questi due semplici colori, il bianco ed il celeste, apparentemente semplici, sono capaci di riempirti il petto d’orgoglio e farti sentire la persona più importante del mondo perchè, come diceva l’immenso Felice Pulici: «La Lazio ti cattura, è lei che ti sceglie».

Per dimostrare tutto questo e rivivere i momenti di gloria della storia della società, il club ha realizzato un video che poi è stato diffuso tramite i propri canali social. Un video che fa venire i brividi e fa percepire la grandezza di questo movimento chiamato Lazio.