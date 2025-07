Lazio, biancocelesti in ansia per le condizioni di Patric: altro problema in ritiro, le ultime

Lazio, biancocelesti in ansia per le condizioni di Patric: altro problema in ritiro per il difensore, le ultimissime

La Lazio prosegue il suo percorso di preparazione estiva affrontando oggi la seconda amichevole del precampionato, valida per il Memorial Sandro Criscitiello. Dopo il primo test contro la squadra Primavera, i biancocelesti saranno impegnati contro l’Avellino, club campano militante in Serie C, in una sfida che si giocherà allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Alla guida della Lazio c’è Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo gioco propositivo e la costruzione dal basso. L’ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus sta lavorando per definire la nuova identità tattica della squadra dopo gli innesti e i rientri post-infortunio. Tra questi, però, potrebbe non figurare Patric Gabarrón, difensore centrale spagnolo classe ’93, che ha riportato un nuovo problema fisico durante l’allenamento di ieri.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il giocatore ha accusato un fastidio alla coscia, ma al momento non è stata precisata la gravità dell’infortunio. Patric era rientrato da pochi giorni in gruppo dopo un lungo stop causato da un’operazione al malleolo, e il nuovo problema rischia di ritardare ulteriormente il suo pieno recupero.

Lo staff medico della Lazio valuterà nelle prossime ore le condizioni del difensore, che nella scorsa stagione ha mostrato grande duttilità ricoprendo sia il ruolo di centrale che di terzino. La sua assenza contro l’Avellino potrebbe offrire spazio a nuovi test per i giovani del reparto arretrato, in linea con la filosofia di Sarri di coinvolgere l’intero gruppo nella fase preparatoria.

L’amichevole contro l’Avellino rappresenta una tappa importante per affinare i meccanismi di gioco e valutare la condizione atletica dei calciatori. Attesa anche per qualche novità tattica, con Sarri sempre pronto a sorprendere con le sue scelte coraggiose.