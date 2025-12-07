Lazio, tutto esaurito in quel dell'Olimpico. La situazione non lascia dubbi in casa biancoceleste - Lazio News 24

News
Lazio, tutto esaurito in quel dell’Olimpico. La situazione non lascia dubbi in casa biancoceleste
Lazio verso il tutto esaurito contro il Bologna: attesi oltre 40.000 spettatori. La vendita dei tagliandi procede a ritmo sostenuto
La risposta del pubblico della Lazio continua a essere straordinaria in vista della sfida di campionato contro il Bologna. Il numero totale dei tagliandi venduti ha già superato quota 11.000, un dato che, sommato ai 29.918 abbonati biancocelesti, garantisce una presenza allo Stadio Olimpico superiore ai 41.000 spettatori, con la concreta possibilità di toccare e forse superare i 42.000 presenti.
A poco più di ventiquattro ore dal fischio d’inizio, l’entusiasmo dei tifosi della Lazio si conferma in crescita. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la vendita prosegue a ritmo sostenuto: i biglietti staccati finora sono 7.500, cifra che, insieme agli abbonati, porta il totale provvisorio a circa 37.500 posti occupati. Un numero destinato ad aumentare sensibilmente man mano che si avvicina la partita, soprattutto considerando l’importanza della gara e l’atmosfera sempre speciale che si crea quando la Lazio gioca in casa.
L’attesa non riguarda soltanto la squadra, ma anche uno dei simboli più amati dal popolo biancoceleste: l’aquila Flaminia. L’animale-simbolo della Lazio, pur presente allo stadio, non sarà ancora pronta per il suo atteso volo-esordio. I tifosi dovranno aspettare ancora qualche settimana prima di vedere Flaminia librarsi nuovamente sopra l’Olimpico, ma la sua semplice presenza rappresenta comunque un momento significativo e suggestivo per l’ambiente.
La partita contro il Bologna, dunque, si preannuncia già come un appuntamento carico di entusiasmo, con migliaia di sostenitori pronti a spingere la Lazio verso una prestazione convincente. L’affetto del pubblico continua a rivelarsi una costante importante del percorso biancoceleste, e l’Olimpico, ancora una volta, si prepara a colorarsi di valori, passione e tifo incessante in una delle gare più attese di questo avvio di stagione.
QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A