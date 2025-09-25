Lazio, pronta una nuova trattativa per questa cosa. Ecco l'indiscrezione biancoceleste - Lazio News 24

Lazio, nuove trattative per il main sponsor e strategie per sbloccare il mercato invernale

La Lazio continua a muoversi dietro le quinte per risolvere alcune questioni cruciali in vista del mercato di gennaio. Dopo il tramonto della trattativa con una tech company per il ruolo di main sponsor, il presidente Claudio Lotito ha virato su una nuova pista: da alcune settimane, infatti, è in corso un dialogo avanzato con una compagnia aerea interessata a legare il proprio marchio alla maglia biancoceleste.

La sponsorizzazione principale rappresenta una risorsa fondamentale per il bilancio della Lazio, in particolare in un momento in cui il club sta cercando di recuperare margini di manovra per operare sul mercato invernale. Il mancato accordo con l’azienda tecnologica ha rallentato i piani, ma non li ha bloccati. La nuova trattativa con il vettore aereo potrebbe garantire un’entrata economica importante e strategica.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Lotito sta inoltre lavorando su un’altra leva finanziaria per liberare le operazioni di mercato: lo sblocco del cosiddetto “costo del lavoro allargato”, l’unico parametro che ancora limita le possibilità della Lazio sul piano delle operazioni in entrata. Questo vincolo, imposto dai regolamenti economico-finanziari, tiene conto non solo degli stipendi dei calciatori, ma anche di bonus, commissioni e altri oneri accessori.

Per alleggerire questo parametro e ottenere l’autorizzazione a investire a gennaio, la Lazio starebbe studiando la possibilità di valorizzare dei crediti pregressi, probabilmente legati a sponsorizzazioni, premi UEFA o vecchie pendenze. Una mossa contabile complessa, ma che potrebbe rivelarsi decisiva per permettere a Fabiani e allo staff tecnico di rafforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione.

Il club sa bene che la sessione invernale sarà determinante per invertire il trend di una stagione finora altalenante, sia sul piano dei risultati che del gioco. Ecco perché le manovre fuori dal campo sono tanto importanti quanto quelle sul terreno di gioco.

In attesa di sviluppi ufficiali, la Lazio si muove tra strategie commerciali e soluzioni finanziarie, con l’obiettivo di tornare a essere protagonista anche sul fronte del calciomercato.