Lazio, trattativa in chiusura per lo sponsor? Lotito avrebbe deciso di accettare questa offerta da parte di una compagnia aerea

Una fumata bianca all’orizzonte. Dopo mesi di attesa e trattative complesse, la Lazio sembra finalmente vicina a chiudere l’accordo per il nuovo main sponsor, una casella rimasta vuota che pesa sul bilancio e sulle strategie del club. Il presidente Claudio Lotito, spinto dalla necessità di aumentare i ricavi in vista dei futuri impegni di mercato, si sarebbe convinto ad accelerare per finalizzare un’intesa cruciale.

Come riporta Il Messaggero, le lunghe negoziazioni con una compagnia aerea, che avevano subito uno stallo nelle scorse settimane, si sarebbero sbloccate. Il patron biancoceleste sarebbe ora deciso ad accettare un’offerta da circa 5 milioni di euro a stagione per un contratto pluriennale, della durata di quattro o cinque anni. Un accordo a lungo termine che garantirebbe entrate stabili e darebbe un po’ di ossigeno ai conti, un passo fondamentale per affrontare con maggiore serenità i prossimi mercati, soprattutto quello estivo.

Ma chi è il partner misterioso? Secondo un’indiscrezione del Corriere dello Sport, tra le aziende con cui Lotito è in contatto ci sarebbe anche Aeroitalia. Non si tratterebbe di un nome nuovo, ma di un partner già consolidato. La Lazio, infatti, ha già una partnership attiva con la compagnia aerea da due anni, e l’accordo attuale potrebbe dunque essere un’evoluzione di quella collaborazione, con un “upgrade” al ruolo di sponsor principale.

Dopo la trattativa sfumata con una “tech company”, Lotito sembra aver trovato il partner giusto. La chiusura di questo accordo è diventata una priorità assoluta per il futuro del club, un passo necessario per tornare a programmare con ambizione.