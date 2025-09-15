Lazio, i tifosi 'rimbalzano' la squadra dopo il ko col Sassuolo... Scuse non accettate. Cosa è successo

Lazio, i tifosi ‘rimbalzano’ la squadra dopo il ko col Sassuolo…. Scuse nona accettate. Cosa è successo al termine della sconfitta di Reggio Emilia

Un inizio di stagione da incubo che fa esplodere una rabbia a lungo repressa. La seconda sconfitta in tre partite di campionato è la goccia che fa traboccare il vaso per i tifosi della Lazio, la cui pazienza era già stata messa a dura prova da un calciomercato estivo vissuto come una profonda delusione. La contestazione andata in scena al Mapei Stadium dopo il fischio finale della gara contro il Sassuolo non è figlia di un singolo risultato, ma di un malcontento che ribolle da mesi. In questo clima, le scuse non bastano più.

Secondo la ricostruzione de Il Messaggero, al termine della partita i giocatori biancocelesti si sono diretti verso il settore ospiti per ringraziare i circa quattromila tifosi (sui seimila totali presenti a Reggio Emilia) che li avevano sostenuti per novanta minuti. Un gesto di cortesia che, però, è stato accolto da un muro di rabbia. I tifosi, furiosi per la prestazione indecorosa, hanno respinto al mittente ogni tentativo di scuse, trasformando l’omaggio in una dura contestazione. Il messaggio è stato inequivocabile: con gesti eloquenti, hanno invitato i calciatori a rientrare immediatamente nel tunnel degli spogliatoi, rifiutando qualsiasi tipo di dialogo o confronto.

Questo strappo tra squadra e tifoseria arriva nel momento peggiore possibile. L’aria a Formello si fa pesantissima, perché all’orizzonte non c’è una partita qualsiasi, ma la più sentita, quella che può salvare o condannare una stagione intera. Domenica è in programma il derby contro la Roma. La dura reazione del Mapei Stadium è un ultimatum: la gente laziale ha chiesto un cambio di rotta immediato e totale. Contro i rivali di sempre non saranno tollerati altri passi falsi, né dal punto di vista del risultato né, soprattutto, dell’atteggiamento.