«Tifosi laziali unici e passionali!». Sentite cosa ha detto questo grande ex biancocelesti - Lazio News 24

Paolo Negro, ex giocatore della Lazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti

Paolo Negro è intervenuto a «Casa dolce casa» su Lazio Style Channel durante la seduta pomeridiana dell’allenamento della Lazio, esprimendo le sue opinioni sulla squadra guidata da Maurizio Sarri e condividendo alcuni ricordi legati al suo passato da calciatore biancoceleste.

Negro ha sottolineato come il rendimento della Lazio nel girone di ritorno, specialmente in casa, sia stato preoccupante. Questa difficoltà si è poi riflessa nei risultati sul campo, con la squadra che è rimasta fuori dalle competizioni europee, un duro colpo per la società. Tuttavia, la risposta dei tifosi non è mancata: gli abbonamenti hanno registrato numeri eccezionali, a dimostrazione di un attaccamento forte alla squadra. Paolo Negro è convinto che per la Lazio sia arrivato il momento di invertire la rotta, e che Maurizio Sarri possa essere l’allenatore giusto per operare questa svolta. «Per superare l’Olimpico – ha detto Negro – serve personalità, un aspetto che alla mia epoca non mancava mai alla Lazio. Quando i risultati non arrivano, il morale cala, ma io ho giocato in una squadra di campioni che sapevano sempre reagire nel modo giusto.»

Un focus particolare è stato dedicato al terzino Tavares, che secondo Negro rappresenta un patrimonio per la Lazio: «Un giocatore come lui lo terrei senza esitazioni. Nel sistema difensivo di Sarri può trovare la sua dimensione ideale.» Negro, che ha avuto una carriera di successo proprio grazie al ruolo di terzino, conosce bene l’importanza di un allenatore capace di capire le caratteristiche e la personalità di ogni giocatore. Per questo si augura che Sarri possa imprimere il suo marchio e guidare la Lazio verso risultati più soddisfacenti.

Parlando di altri protagonisti, Negro ha evidenziato il valore di Zaccagni, definendolo uno dei calciatori più importanti della rosa biancoceleste. «Quando manca, si sente molto la sua assenza – ha aggiunto –, perché è anche un punto di riferimento nello spogliatoio.» Il discorso è poi passato a Dino Zoff, figura storica della Lazio, definito da Negro come un esempio sia come persona che come allenatore, una presenza fondamentale ai tempi in cui lui stesso vestiva la maglia biancoceleste.

Infine, Negro ha espresso il suo giudizio sul Como, avversario della Lazio in questa stagione, definendolo un progetto ambizioso e una squadra potenzialmente pericolosa, soprattutto in prospettiva. «Incontrarli alla prima giornata può essere un vantaggio, perché dovranno ancora amalgamare i tanti nuovi acquisti, ma più avanti potrebbero rappresentare una vera minaccia.»

In sintesi, le parole di Paolo Negro a Lazio Style Channel hanno offerto un quadro realistico ma speranzoso sul presente e futuro della Lazio, con un invito chiaro a ritrovare la grinta e la personalità che hanno fatto grande questa squadra nella sua storia.