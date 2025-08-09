Lazio, abbonamenti da record: superata quota 27.500. Che passione dei tifosi biancocelesti!

Lazio, gli abbonamenti sono da record: superata quota 27.500. Che passione dei tifosi biancocelesti! La statistica

L’entusiasmo dei tifosi biancocelesti non conosce sosta. La campagna abbonamenti per la stagione 2025/26 sta registrando una crescita costante, segno tangibile di una passione che va ben oltre i risultati sportivi. L’ultimo aggiornamento ufficiale segna il superamento di una soglia simbolica: oltre 27.500 abbonamenti già sottoscritti per le gare casalinghe allo Stadio Olimpico.

Fedeltà senza confini, anche senza Europa

Un dato che assume ancora più valore considerando che la Lazio, nella prossima stagione, sarà impegnata esclusivamente nelle competizioni nazionali: Serie A e Coppa Italia. Eppure, il popolo laziale risponde con forza, dimostrando un attaccamento profondo e incondizionato alla maglia.

Obiettivo podio: nel mirino il record del 2004/05

Con questi numeri, il club si avvicina a uno dei traguardi più prestigiosi dell’era Lotito. Mancano circa 1.500 tessere per superare le 28.731 sottoscritte nella stagione 2004/05, terzo miglior risultato di sempre sotto l’attuale presidenza. Con ancora quasi due settimane a disposizione, il sorpasso appare più che possibile.

Ultima chiamata: scadenza il 20 agosto

I tifosi che non hanno ancora aderito alla campagna hanno tempo fino a mercoledì 20 agosto alle 23:59 per assicurarsi il proprio posto. La società non esclude eventuali riaperture nel corso della stagione, ma chi vuole vivere ogni emozione fin dal primo minuto è invitato a non aspettare. Il calore dell’Olimpico sarà una risorsa decisiva per affrontare le sfide della nuova annata.