 Lazio, tifosi pazzi d'amore: gli abbonamenti aumentano ancora. Il dato aggiornato
Lazio, tifosi pazzi d'amore: gli abbonamenti aumentano ancora. Il dato aggiornato

2 ore ago

Tifosi Lazio

Lazio, tifosi pazzi d’amore: gli abbonamenti aumentano ancora. Il dato aggiornato dopo la riapertura della campagna

In un momento di tempesta, la Lazio scopre ancora una volta la sua certezza più grande: l’amore incondizionato del suo popolo. Nonostante un avvio di stagione difficile, segnato da sconfitte dolorose e un’emergenza infortuni senza precedenti, i tifosi biancocelesti hanno risposto “presente”, dimostrando un’appartenenza che va oltre il risultato del campo.

Ieri sera, alle 23:59, si è chiusa la seconda fase della campagna abbonamenti, una finestra di quattro giorni aperta dal club per dare un’altra opportunità ai sostenitori. Il risultato, come riporta Il Messaggero, è una straordinaria iniezione di fiducia. Sebbene il record assoluto di 30.333 tessere della stagione 2023/24 non sia stato battuto, sono stati sottoscritti quasi 500 nuovi abbonamenti.

Il dato finale si assesta così a circa 29.663 fidelizzati, una cifra che rappresenta il secondo miglior risultato di sempre dell’era Lotito. Un traguardo incredibile, raggiunto nel momento sportivamente più complicato, che testimonia la volontà della gente laziale di non lasciare sola la propria squadra.

Ma la dimostrazione d’affetto non si è fermata qui. A poche ore dalla chiusura della campagna, è arrivata un’altra notizia a confermare la passione dei tifosi: il settore ospiti per la delicatissima trasferta di lunedì contro il Genoa è andato completamente esaurito. I sostenitori biancocelesti sono pronti a invadere Marassi per trascinare la squadra di Sarri verso una vittoria che ora è diventata fondamentale. In una settimana in cui le uniche notizie sembravano essere quelle negative, i tifosi hanno lanciato il loro messaggio inequivocabile: la forza della Lazio, oggi più che mai, sono loro. Ora la palla passa alla squadra, chiamata a onorare in campo tanto amore.

