Lazio, terza maglia già col Burnley? Il possibile design della divisa che potrebbe esordire nella prossima amichevole in Inghilterra

L’attesa dei tifosi della Lazio sta per finire. Dopo la presentazione della prima e della seconda divisa, il club è pronto a svelare anche il terzo kit ufficiale per la stagione 2025/26. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, l’annuncio è imminente e potrebbe arrivare già nelle prossime ore, con una sorpresa che potrebbe concretizzarsi in vista della prossima amichevole.

Il colore e il possibile esordio contro il Burnley

La nuova terza maglia, come anticipato dal quotidiano, sarà di colore blu. Ma la novità più interessante riguarda il suo possibile debutto. La società starebbe infatti valutando l’ipotesi di farla esordire già sabato 9 agosto, in occasione della prestigiosa amichevole in Inghilterra contro il Burnley. Sebbene la decisione definitiva non sia ancora stata presa, l’idea di presentare il nuovo kit in una vetrina internazionale così importante sta prendendo quota.

Il design: un omaggio alla maglia dei 125 anni?

Nel frattempo, sul web è circolata negli scorsi giorni un’immagine che potrebbe aver anticipato il design della nuova divisa, alimentando la curiosità dei tifosi. L’indiscrezione riguarda un dettaglio di grande valore simbolico. La maglia blu dovrebbe presentare un motivo tono su tono che richiama l’aquilotto stilizzato, lo stesso iconico simbolo che ha caratterizzato la maglia bianca celebrativa per i 125 anni del club, utilizzata con grande successo nella passata stagione.

L’attesa dei tifosi per il nuovo kit

Se questa anticipazione venisse confermata, si tratterebbe di una scelta stilistica di forte impatto, che legherebbe la nuova divisa a una delle maglie più apprezzate e significative della storia recente del club. L’attesa tra i tifosi è quindi molto alta, sia per scoprire il design definitivo, sia per capire se avranno l’opportunità di vederla indossata per la prima volta dai giocatori di Sarri già nella sfida di sabato al Turf Moor.