Lazio, la tentazione di Sarri per il derby con la Roma: sta pensando a questa mossa scaltra

Lazio, la tentazione di Sarri per il derby con la Roma: sta pensando a questa mossa scaltra

Sarri
Db Auronzo di Cadore 23/07/2023 - amichevole / Lazio-Triestina / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, la tentazione di Sarri per il derby con la Roma: sta pensando a questa mossa scaltra per sorprendere Gasperini

In casa Lazio, la settimana che porta al derby è accompagnata da una suggestione tanto forte da diventare un’ipotesi concreta: il “sorpasso a destra”. Sotto i riflettori c’è la corsia offensiva, dove la titolarità di Matteo Cancellieri, apparso in calo e tra i più spenti nella trasferta di Reggio Emilia, è seriamente in discussione. Dopo tre partenze consecutive, la sua posizione è ora insidiata da due alternative di grande spessore: l’esperienza di Pedro e l’esuberanza di Gustav Isaksen.

Maurizio Sarri sta riflettendo profondamente su un possibile cambio, con l’idea, riportata dal Corriere dello Sport, di affidarsi fin dal primo minuto alla classe e alla scaltrezza dell’ex Barcellona. Pedro rappresenta la carta della garanzia e della qualità. Sebbene finora sia stato utilizzato principalmente come arma a gara in corso, la posta in palio della stracittadina potrebbe convincere il tecnico a puntare sulla sua esperienza. Il suo ingresso contro il Sassuolo ha cambiato il volto della manovra offensiva, e il suo curriculum nei derby parla da solo, con un gol e un assist già messi a referto.

L’altra opzione è Gustav Isaksen. Il danese è reduce da un’estate complicata, fermato a lungo dalla mononucleosi. Si è riaggregato al gruppo solo il 3 settembre e la sua condizione fisica non può ancora essere ottimale. Tuttavia, il suo recupero offre a Sarri una preziosa alternativa per le rotazioni. In conferenza, l’allenatore ha predicato pazienza per il suo inserimento, senza però chiudere la porta a possibili sorprese.

Al momento, la strategia più probabile vede Pedro come candidato principale per la maglia da titolare, con Isaksenpronto a subentrare nella ripresa per spaccare la partita con la sua freschezza. La decisione finale arriverà solo dopo la rifinitura di sabato, ma l’idea di un cambio sulla fascia destra è forte. Il sorpasso è nell’aria.

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.