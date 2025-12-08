Lazio, come giudicare Tavares? Ecco cosa si dice sull’esterno biancoceleste. Il punto non lascia dubbi

Lazio, ennesima prestazione negativa per Tavares? La situazione in casa biancoceleste non lascia dubbi

La Lazio esce dalla sfida contro il Bologna con un pareggio che lascia più rimpianti che soddisfazione. La squadra biancoceleste, infatti, avrebbe meritato qualcosa in più per quanto creato, ma alcune prestazioni individuali hanno pesato in modo significativo sul risultato finale. Tra i giocatori maggiormente sotto accusa spiccano i difensori Mario Gila e Nuno Tavares, giudicati tra i peggiori in campo da tutti i principali quotidiani sportivi.

Le pagelle riflettono una gara complicata per la Lazio, nonostante la grande mole di gioco prodotta. I biancocelesti hanno più volte messo in difficoltà la retroguardia del Bologna, trovando davanti un Ravaglia sempre pronto a respingere ogni tentativo, ad eccezione dell’azione che ha portato al gol laziale. A frenare la squadra di Sarri sono però state alcune prestazioni individuali al di sotto delle aspettative, che hanno inevitabilmente inciso sull’andamento della partita.

Il primo nome finito nel mirino della critica è quello di Nuno Tavares. Sulla sua fascia la Lazio ha sofferto in modo evidente, con il Bologna libero di affondare con troppa facilità. L’esterno, arrivato con grandi aspettative dopo le buone prestazioni della scorsa stagione, continua a sembrare irriconoscibile: lontano dalle accelerazioni, dalla sicurezza e dagli assist che lo avevano reso uno dei punti di forza della manovra biancoceleste. La sua gara si è conclusa già dopo il primo tempo, quando Sarri lo ha richiamato in panchina per inserire Lazzari. Tutti i quotidiani – dal Corriere dello Sport alla Gazzetta dello Sport, dal Messaggero al Corriere della Sera – concordano con un giudizio durissimo: voto 4.

Diversa la situazione di Mario Gila, che fino al 78’ aveva disputato una partita tutto sommato ordinata e sufficiente. Il momento chiave arriva però nel finale, quando un tackle su Castro gli costa il cartellino giallo, seguito dalle proteste contro l’arbitro Fabbri che gli valgono l’espulsione diretta. Un episodio che poteva compromettere la gara della Lazio, regalando al Bologna la possibilità di sfruttare la superiorità numerica. Anche per il difensore spagnolo i voti non sono incoraggianti: 4 per Corriere dello Sport e Messaggero, mentre Gazzetta e Corriere della Sera optano per un 4.5.

Una serata quindi complicata per la Lazio, che dovrà ritrovare solidità e certezze per evitare che errori individuali continuino a frenare il cammino biancoceleste.

