Lazio, la strategia di Sarri per evitare nuovi infortuni. Così il tecnico biancoceleste intende non correre ulteriori inutili rischi

Una vittoria per respirare, ma ora la priorità è gestire le energie. In casa Lazio, all’indomani del successo di Genova, scatta l’allarme stanchezza. Maurizio Sarri, di fronte a una squadra visibilmente affaticata e a un’infermeria sempre più affollata, ha optato per un programma di allenamento atipico e leggero in vista della sfida di sabato contro il Torino.

Dopo la seduta di scarico di questa mattina, il tecnico ha concesso un giorno di riposo completo per la giornata di domani. La squadra tornerà a lavorare a Formello soltanto giovedì pomeriggio, con appena due allenamenti a disposizione per preparare l’importante match contro i granata. Una scelta dettata dalla necessità di non correre rischi, vista la condizione di “forte affaticamento” riscontrata in gran parte della rosa e la paura di nuovi infortuni.

La lista degli indisponibili, infatti, resta drammatica e si allunga. Fisayo Dele-Bashiru ne avrà per più di un mese. Il rientro di Matías Vecino, inizialmente sperato per questa settimana, è stato ufficialmente rimandato a dopo la sosta di ottobre, stessa tempistica prevista per Manuel Lazzari.

A preoccupare ora è anche la difesa, che fino a ieri sembrava l’unico reparto al riparo dall’emergenza. La Lazio è in attesa dei verdetti medici su Luca Pellegrini e, soprattutto, su Adam Marušić, entrambi costretti a una sostituzione forzata durante la partita di Marassi. Sarri si trova quindi a navigare a vista, costretto a sacrificare il lavoro tattico sull’altare del recupero fisico. Una scelta obbligata per non “giocare con una sorte finora decisamente avversa” e provare a presentare una squadra competitiva contro il Torino.