La Lazio fa fare il tutto esaurito al Via del Mare: pienone col Lecce

Tutto esaurito il settore ospiti dello stadio Via del Mare per la partita contro il Lecce. L’atmosfera é delle migliori per affrontare una sfida importante

A più di 50 giorni dall’ultima partita, la Lazio sta per scendere in campo in trasferta contro il Lecce, allo stadio Via del Mare è tutto esaurito, i salentini questo pomeriggio raggiungeranno il record stagione di 26.000 tifosi.

Atmosfera adatta per la riapertura del campionato e per una sfida importante per entrambe le società e anche per le rispettive tifoserie.