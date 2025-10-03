 Lazio, l'infermeria finalmente si svuota? Tutti i giocatori che possono essere recuperati durante la sosta
Lazio, l'infermeria finalmente si svuota? Tutti i giocatori che possono essere recuperati durante la sosta

Lazio, l’infermeria finalmente si svuota? Tutti i giocatori che possono essere recuperati durante la sosta

2 ore ago

Vecino

Lazio, l’infermeria finalmente si svuota? Tutti i giocatori che possono essere recuperati durante la sosta. Sarri attende novità positive

Una partita da stringere i denti, poi, finalmente, la sosta. La Lazio si prepara ad affrontare il Torino con una rosa ai minimi termini, ma con la speranza che le due settimane di pausa per le nazionali possano servire a svuotare un’infermeria mai così affollata. Come riporta il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri ha già tracciato la tabella di marcia per il recupero dei suoi infortunati.

Il primo della lista è Matías Vecino. Per lui, l’appuntamento con il campo è rimandato: salterà anche la convocazione contro il Torino e punterà a rientrare a pieno regime dopo la sosta, in occasione della trasferta di Bergamo contro l’Atalanta del 19 ottobre.

Arrivano novità importanti anche per i due terzini infortunatisi a Genova. Per Adam Marušić, gli esami hanno evidenziato una “lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro”. Sospiro di sollievo, invece, per Luca Pellegrini: per lui solo un “trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro, senza evidenza di lesioni”. Entrambi salteranno il Torino, ma dovrebbero tornare a disposizione dopo la pausa.

Resta invece appeso a un filo il futuro di Nicolò Rovella. La giornata di oggi sarà decisiva. Il centrocampista, alle prese con la pubalgia, si sottoporrà a un ultimo consulto medico che lo porterà a una decisione definitiva. Dovrà scegliere se proseguire con la terapia conservativa, che non ha dato i risultati sperati, o se arrendersi all’evidenza e sottoporsi a quell’intervento chirurgico che gli viene consigliato da più parti. Una scelta che cambierà la sua stagione e che Sarri attende con ansia per capire su quali uomini potrà contare per la ripartenza del campionato.

