Lazio, la società capitolina prova ad ottenere i permessi per il nuovo Stadio Flaminio! La situazione aggiornata

Lazio, lo stadio Flaminio verrà riqualificato in brevi tempi? Ecco le ultime da Formello sulla futura casa dei capitolini

La Lazio è impegnata si in ottica calciomercato per rafforzare la propria rosa, ma soprattutto attualmente sta lottando attivamente per ottenere i permessi per la riqualificazione dello Stadio Flaminio.

L’impianto, come confermato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, si trova attualmente in fase di transizione in quanto ci sono stati molti rinvii e diversi problemi burocratici. Il prossimo step sarà quello che porterà alla presentazione di un progetto che dovrà essere approvato dal Comune di Roma.

Il presidente dei capitolini Lotito ha incontrato il deputato Claudio Mancini per discutere i progressi dell’iter, ma quello che è emerso è che i tempi non saranno ristretti. La Lazio ha quindi tutta l’intenzione di preparare un’idea avvincente e in grado di convincere. Staremo a vedere come andrà per la società di Serie A.