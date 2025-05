Lazio, la situazione di Gustav Isaksen: la società punterà ancora su di lui? Ecco le ultime novità da Formello

Condividi via email

Lazio, Isaksen in uscita nella prossima sessione estiva di calciomercato? Le ultime sull’attaccante danese

Uno dei giocatori che nel corso della scorsa stagione non è riuscito a colpire nel segno con la maglia della Lazio è stato di certo Gustav Isaksen. L’attaccante danese ha svolto un primo anno di assestamento ed ora è diventato uno dei dubbi della prossima sessione estiva.

Infatti, stando a quanto scritto dai colleghi de Il Corriere dello Sport, le caratteristiche del giocatore sarebbero state difficili da sfruttare in questo campionato di Serie A. Le parole del quotidiano:

«Finalmente lavoro con un tecnico che mi parla, che mi dice quello che devo fare. Ciò che ho sbagliato e quello in cui ho fatto bene al termine di ogni partita. Era quello che cercavo sin dall’inizio. Con i precedenti allenatori non comunicavo. Non dicevano nulla».