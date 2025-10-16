Lazio, Gaucci ricorda lo Scudetto di Perugia: cosa ha detto il figlio dell'ex presidente biancorosso? - Lazio News 24

Lazio, il ricordo dello Scudetto attraverso le parole di Riccardo Gaucci

Il giorno dello storico Scudetto della Lazio nel 2000 è impresso nella memoria di milioni di tifosi, ma anche di chi, quel giorno, ha vissuto in prima persona i momenti più incredibili di uno dei finali di campionato più clamorosi della Serie A. A raccontarlo è Riccardo Gaucci, figlio del compianto Luciano Gaucci, ex presidente del Perugia, che in un’intervista ha rievocato quei momenti vissuti al “Renato Curi”, teatro della famosa sfida tra Perugia e Juventus.

Quella partita, decisiva per le sorti dello Scudetto della Lazio, si giocò in condizioni al limite dell’impossibile. Il campo del Perugia era completamente allagato e il rinvio sembrava inevitabile. Tuttavia, secondo Gaucci, ci fu una decisione chiara e precisa: si doveva giocare a tutti i costi, per evitare problemi di ordine pubblico legati all’esito della gara.

«Collina aveva ricevuto l’ordine di far disputare la partita a ogni costo», ha raccontato Gaucci. «Il campo era una piscina, gli spogliatoi erano invasi dall’acqua alta più di un metro. Ma la Lazio aveva già vinto contro la Reggina e rinviare la partita avrebbe scatenato l’inferno. I tifosi della Lazio sarebbero arrivati in massa a Perugia e la tensione sarebbe esplosa».

Secondo Gaucci, quello scenario sembrava quasi un segno del destino: «Sembrava tutto scritto. La Juventus non doveva vincere quel giorno. La Lazio doveva conquistare lo Scudetto. È come se il cielo stesso avesse deciso l’esito del campionato».

Il figlio dell’ex presidente ha anche ricordato i momenti drammatici in cui Pierluigi Collina cercava sul campo l’unico punto in cui il pallone potesse rimbalzare, pur di far iniziare la partita. Alla fine, si giocò, e il Perugia vinse 1-0, regalando di fatto alla Lazio uno Scudetto storico, atteso da anni.

Gaucci ha aggiunto: «La Juventus era fortissima, avrebbe potuto segnare anche con quel campo, ma non era giornata. La Lazio era destinata a vincere».

Oggi, a distanza di anni, quel giorno è ancora inciso nella leggenda biancoceleste. Lo Scudetto della Lazio non fu solo una vittoria sul campo, ma anche una pagina epica di calcio, scritta tra pioggia, fango e un destino che sembrava già tracciato.

