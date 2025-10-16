 Lazio, Gaucci ricorda lo Scudetto di Perugia: cosa ha detto il figlio dell'ex presidente biancorosso? - Lazio News 24
Connect with us

News

Lazio, Gaucci ricorda lo Scudetto di Perugia: cosa ha detto il figlio dell'ex presidente biancorosso?

News

Lazio, buone notizie per Vecino: riuscirà ad esserci contro l'Atalanta da titolare?

News

Calciomercato Lazio, trattativa importante per portare Insigne. Spuntano nuove novità

News

Calciomercato Lazio, Provedel andrà via? Ecco la nuova indiscrezione sul portiere biancoceleste

News

Dia, ora è tempo di prendersi in mano la Lazio! Quali sono i punti su cui migliorare?

News

Lazio, Gaucci ricorda lo Scudetto di Perugia: cosa ha detto il figlio dell’ex presidente biancorosso?

Lazio news 24

Published

53 minuti ago

on

By

perugia-juve

Lazio, il ricordo dello Scudetto attraverso le parole di Riccardo Gaucci

Il giorno dello storico Scudetto della Lazio nel 2000 è impresso nella memoria di milioni di tifosi, ma anche di chi, quel giorno, ha vissuto in prima persona i momenti più incredibili di uno dei finali di campionato più clamorosi della Serie A. A raccontarlo è Riccardo Gaucci, figlio del compianto Luciano Gaucci, ex presidente del Perugia, che in un’intervista ha rievocato quei momenti vissuti al “Renato Curi”, teatro della famosa sfida tra Perugia e Juventus.

Quella partita, decisiva per le sorti dello Scudetto della Lazio, si giocò in condizioni al limite dell’impossibile. Il campo del Perugia era completamente allagato e il rinvio sembrava inevitabile. Tuttavia, secondo Gaucci, ci fu una decisione chiara e precisa: si doveva giocare a tutti i costi, per evitare problemi di ordine pubblico legati all’esito della gara.

«Collina aveva ricevuto l’ordine di far disputare la partita a ogni costo», ha raccontato Gaucci. «Il campo era una piscina, gli spogliatoi erano invasi dall’acqua alta più di un metro. Ma la Lazio aveva già vinto contro la Reggina e rinviare la partita avrebbe scatenato l’inferno. I tifosi della Lazio sarebbero arrivati in massa a Perugia e la tensione sarebbe esplosa».

Secondo Gaucci, quello scenario sembrava quasi un segno del destino: «Sembrava tutto scritto. La Juventus non doveva vincere quel giorno. La Lazio doveva conquistare lo Scudetto. È come se il cielo stesso avesse deciso l’esito del campionato».

Il figlio dell’ex presidente ha anche ricordato i momenti drammatici in cui Pierluigi Collina cercava sul campo l’unico punto in cui il pallone potesse rimbalzare, pur di far iniziare la partita. Alla fine, si giocò, e il Perugia vinse 1-0, regalando di fatto alla Lazio uno Scudetto storico, atteso da anni.

Gaucci ha aggiunto: «La Juventus era fortissima, avrebbe potuto segnare anche con quel campo, ma non era giornata. La Lazio era destinata a vincere».

Oggi, a distanza di anni, quel giorno è ancora inciso nella leggenda biancoceleste. Lo Scudetto della Lazio non fu solo una vittoria sul campo, ma anche una pagina epica di calcio, scritta tra pioggia, fango e un destino che sembrava già tracciato.

LEGGI ANCHE – Dove vedere in TV Atalanta-Lazio

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.