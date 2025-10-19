Lazio, domenica da dimenticare! Sconfitta per la Primavera e le Women: ecco cosa è successo

Lazio, una domenica infelice per le due squadre! Sconfitta per la primavera e le Women: ecco come è andata

In attesa della fine del match della Lazio di Sarri contro l’Atalanta in Serie A, i tifosi della Lazio registrano le sconfitte delle Women e della Primavera. Ecco un piccolo riassunto delle due sfide.

WOMEN

Terza giornata di campionato per la Juventus Women, chiamata a riscattare una partenza sottotono in Serie A femminile, con un pareggio e una sconfitta nelle prime due uscite. Le bianconere hanno fatto visita alla Lazio, avversario tradizionalmente ostico per la formazione di mister Canzi, reduce dalla beffa europea contro il Bayern Monaco in Champions League.

La sfida si è decisa soltanto nei minuti finali: a firmare il successo juventino è stata Cristiana Girelli, che con la sua rete ha regalato tre punti preziosi alla squadra di Canzi. Per la Lazio, invece, è arrivata una sconfitta amara dopo una prova combattuta.

PRIMAVERA

La Lazio Primavera non riesce a dare continuità al successo ottenuto contro l’Inter e inciampa sul campo del Cesena, che si impone per 3-1 nell’ottava giornata del campionato di Primavera 1.

Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, la gara si è accesa nella ripresa: in pochi minuti Bertaccini ha firmato una doppietta (56’ e 59’), indirizzando il match a favore dei bianconeri. La Lazio ha provato a reagire e al 65’ ha accorciato le distanze con Sulejmani, bravo a trasformare un calcio di rigore conquistato da Cuzzarella. L’illusione di rimonta, però, è durata poco: all’85’ il neoentrato Rossetti ha chiuso i conti con il gol del definitivo 3-1.