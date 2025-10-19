Atalanta Lazio 0-0: finisce qui! Un punto a testa per Sarri e Juric - Lazio News 24

A Bergamo il match valido per la 7ª giornata di Serie A Atalanta Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

ATALANTA LAZIO CRONACA E DIRETTA LIVE

FINE PARTITA

81′ Zappacosta ha deluso i tifosi calciando di prima in area. Il pallone si è stampato sul palo di sinistra!

72′ Krstovic stacca bene e all’altezza del rigore raggiunge il pallone arrivato dal calcio d’angolo, il colpo di testa è potente ma si schianta sulla traversa.

71′ Provedel è stato chiamato in causa per respingere il tentativo di Lookman. Questi si è liberato per il tiro dopo aver ricevuto palla e ha calciato all’angolino basso di destra senza però battere il portiere. Il pallone esce e sarà calcio d’angolo.

61′ Ahanor riesce a calciare dal limite dell’area dopo aver ricevuto un buon cross da calcio d’angolo, ma il suo tiro è sfilato di poco oltre il palo sinistro.

50′ Lookman vola in alto e colpisce di testa sull’ottimo cross. Il pallone esce di poco sopra la traversa.

INIZIA LA RIPRESA

FINE PRIMO TEMPO

43′ Conclusione di Zappacosta ben parata da Provedel

41′ Ammonito Sulemana

31′ Basic su punizione scalda i guanti a Carnesecchi.

22′ Cambio per la Lazio: dentro Isaksen, fuori Cancellieri

11′ Gran bel duello tra Marusic e Lookman.

5′ Piccole incursioni dell’Atalanta, ma la Lazio rimane attenta

1′ comincia il match

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Sulemana, De Ketelaere; Lookman.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni.