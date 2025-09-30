Una Lazio rivitalizzata così come Sarri? Sentite cosa ha detto quell'ex - Lazio News 24

Lazio, Rambaudi dopo il 3-0 sul Genoa: «Ho rivisto il Sarri di Napoli, ma serve razionalità nei giudizi»

Dopo la convincente vittoria della Lazio contro il Genoa per 3-0, Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare la prestazione della squadra biancoceleste. L’ex calciatore, oggi opinionista, ha elogiato il lavoro di Maurizio Sarri, sottolineando come alcune dinamiche viste in campo ricordino il miglior periodo del tecnico ai tempi del Napoli.

«Lo avevo detto anche in settimana: nella Lazio nulla avviene per caso» ha esordito Rambaudi. «L’emergenza ha costretto Sarri a prendere decisioni diverse dal solito, ma queste si sono rivelate vincenti. Ho rivisto tratti del suo Napoli, soprattutto nella gestione della manovra e nell’atteggiamento della squadra. C’è una Lazio diversa, più compatta e consapevole.»

Il 3-0 rifilato al Genoa ha restituito fiducia all’ambiente Lazio, dopo un inizio di stagione altalenante. Rambaudi ha sottolineato la solidità difensiva della squadra e l’efficacia del piano gara: «La Lazio è scesa in campo con un atteggiamento giusto. Gara difficile, ma preparata bene. La difesa ha funzionato, i reparti sono stati corti e i giocatori sembrano credere fortemente nel progetto.»

Una menzione speciale anche per alcuni interpreti meno utilizzati del solito: «Peccato per Basic che non è riuscito a trovare il gol – ha commentato sorridendo – ma è importante vedere come tutti abbiano dato il loro contributo. Quando c’è unità di intenti, la Lazio può davvero alzare il livello.»

Infine, Rambaudi ha invitato tutti a mantenere l’equilibrio nei giudizi: «Bisogna essere razionali. Non si passa da disastro a fenomeni in una sola partita. Però è vero che questa Lazio, con questi interpreti, può cucirsi addosso l’abito giusto. E in questo modo, Sarri ha la possibilità di esaltare le qualità della rosa.»

Con questa vittoria, la Lazio non solo ritrova i tre punti, ma anche fiducia, compattezza e identità. E per i tifosi biancocelesti, è lecito tornare a sognare una stagione da protagonisti.