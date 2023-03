Lazio, Sarri vincitore degli scontri diretti con le big: ne manca solo una. Ecco l’allenatore che Sarri non è ancora riuscito a battere

Come riporta il Corriere dello Sport il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha battuto almeno una volta tutti gli allenatori delle top squadre italiane, l’ultima proprio in occasione del derby contro la Roma che il comandante biancoceleste quest’anno ha vinto due volte.

L’unico allenatore che non è ancora riuscito a battere è il tecnico della Juve, Allegri, che ha superato l’allenatore capitolino sia in Coppa Italia che in campionato. Sarri e la sua squadra potranno però cercare di prendersi la loro rivincita sabato 8 aprile quando la squadra bianconera arriverà nella Capitale.