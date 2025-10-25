Connect with us

Lazio, altra tegola per Sarri: un giocatore a forte rischio per la sfida di domani contro la Juventus. Le sue condizioni

Lazio, c'è un problema in attacco? I numeri non premiamo assolutamente la squadra di Sarri. E contro la Juventus...

Pedro Lazio, lo spagnolo vuole essere decisivo anche contro la Juventus. I bianconeri sono l'unica squadra a cui non ha segnato. I dettagli

Flaminio Lazio, spunta una nuova ipotesi che cambierebbe tutto. Di cosa si tratta e quali potrebbero essere le prossime mosse del club biancoceleste

Zaccagni Lazio, i numeri parlano chiaro: il numero 10 è un vero amuleto per i biancocelesti. Ed ora nel suo mirino è finita la Juventus

1 ora ago

Sarri
Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, emergenza continua: tra infortuni e febbre Sarri fa la conta per il prossimo match. Un giocatore resta a forte rischio per la sfida contro la Juve.

Non c’è pace in casa Lazio. Dopo settimane segnate da infortuni e acciacchi muscolari, adesso è la febbre a complicare ulteriormente i piani di Maurizio Sarri. Come riportato da La Repubblica, l’ultimo a fermarsi è stato Adam Marusic, colpito da un attacco febbrile nella giornata di ieri. Per fortuna, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, e il montenegrino dovrebbe comunque riuscire a essere a disposizione per la prossima gara.

La stagione della Lazio si sta rivelando più difficile del previsto, con il tecnico biancoceleste costretto a reinventare formazione e schemi a ogni partita. Gli infortuni hanno colpito in tutti i reparti, riducendo drasticamente le rotazioni e costringendo Sarri a gestire le energie con estrema attenzione. Ora, anche un semplice malanno come la febbre rischia di pesare in un momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

Nonostante tutto, Marusic potrebbe stringere i denti e partire dal primo minuto, confermando la sua consueta affidabilità tattica. Il giocatore è uno dei fedelissimi di Sarri, prezioso sia in fase difensiva che nelle proiezioni offensive. Tuttavia, il tecnico dovrà valutare fino all’ultimo la condizione del laterale per evitare ricadute o complicazioni.

Anche altri elementi chiave della Lazio non sono ancora al top. Isaksen, reduce da un problema muscolare, sta cercando di ritrovare brillantezza e velocità nello scatto, mentre Vecino continua un percorso di recupero graduale dopo settimane di lavoro personalizzato. Dia, invece, è in crescita, ma manca ancora quella continuità che Sarri pretende dai suoi giocatori.

Il tecnico toscano sa che la prossima sfida sarà una prova di maturità per la squadra. In un momento di difficoltà, serviranno compattezza, spirito di sacrificio e l’esperienza dei leader dello spogliatoio. La Lazio, infatti, non può permettersi altri passi falsi: la zona Europa si sta allontanando e la classifica impone un cambio di marcia immediato.

Tra febbre, affaticamenti e allenamenti ridotti, Sarri spera di recuperare quanti più uomini possibili per affrontare al meglio il prossimo impegno. Il tecnico si affiderà alle sue certezze, confidando che la Lazio ritrovi presto la forma e soprattutto la serenità necessaria per tornare a vincere. LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

