Lazio, altra tegola per Sarri: un giocatore a forte rischio per la sfida di domani contro la Juventus. Le sue condizioni

Lazio, emergenza continua: tra infortuni e febbre Sarri fa la conta per il prossimo match. Un giocatore resta a forte rischio per la sfida contro la Juve.

Non c’è pace in casa Lazio. Dopo settimane segnate da infortuni e acciacchi muscolari, adesso è la febbre a complicare ulteriormente i piani di Maurizio Sarri. Come riportato da La Repubblica, l’ultimo a fermarsi è stato Adam Marusic, colpito da un attacco febbrile nella giornata di ieri. Per fortuna, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, e il montenegrino dovrebbe comunque riuscire a essere a disposizione per la prossima gara.

La stagione della Lazio si sta rivelando più difficile del previsto, con il tecnico biancoceleste costretto a reinventare formazione e schemi a ogni partita. Gli infortuni hanno colpito in tutti i reparti, riducendo drasticamente le rotazioni e costringendo Sarri a gestire le energie con estrema attenzione. Ora, anche un semplice malanno come la febbre rischia di pesare in un momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

Nonostante tutto, Marusic potrebbe stringere i denti e partire dal primo minuto, confermando la sua consueta affidabilità tattica. Il giocatore è uno dei fedelissimi di Sarri, prezioso sia in fase difensiva che nelle proiezioni offensive. Tuttavia, il tecnico dovrà valutare fino all’ultimo la condizione del laterale per evitare ricadute o complicazioni.

Anche altri elementi chiave della Lazio non sono ancora al top. Isaksen, reduce da un problema muscolare, sta cercando di ritrovare brillantezza e velocità nello scatto, mentre Vecino continua un percorso di recupero graduale dopo settimane di lavoro personalizzato. Dia, invece, è in crescita, ma manca ancora quella continuità che Sarri pretende dai suoi giocatori.

Il tecnico toscano sa che la prossima sfida sarà una prova di maturità per la squadra. In un momento di difficoltà, serviranno compattezza, spirito di sacrificio e l’esperienza dei leader dello spogliatoio. La Lazio, infatti, non può permettersi altri passi falsi: la zona Europa si sta allontanando e la classifica impone un cambio di marcia immediato.

Tra febbre, affaticamenti e allenamenti ridotti, Sarri spera di recuperare quanti più uomini possibili per affrontare al meglio il prossimo impegno. Il tecnico si affiderà alle sue certezze, confidando che la Lazio ritrovi presto la forma e soprattutto la serenità necessaria per tornare a vincere.