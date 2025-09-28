Lazio, Sarri punta sull’orgoglio biancoceleste: Cataldi e Romagnoli guidano la sfida al Genoa

Sarri cerca la svolta con i leader laziali: Cataldi, Romagnoli e Marušić contro il Genoa. Tutti i dettagli

La Lazio sta attraversando un periodo complicato, fatto di risultati altalenanti e prestazioni non sempre all’altezza delle aspettative. In momenti come questi, le qualità tecniche passano spesso in secondo piano: a fare la differenza sono la personalità, la compattezza del gruppo e la capacità di alcuni giocatori di assumersi responsabilità dentro e fuori dal campo.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’allenatore Maurizio Sarri – tecnico toscano noto per il suo calcio organizzato e per la ricerca costante della manovra ragionata – ha deciso di puntare sui leader dello spogliatoio per guidare la squadra fuori dal tunnel.

Tra i primi nomi spicca quello di Danilo Cataldi, centrocampista romano e laziale di nascita, che rappresenta un punto di riferimento per equilibrio tattico e senso di appartenenza. Al suo fianco c’è Alessio Romagnoli, difensore centrale cresciuto nel vivaio della Roma ma da sempre tifoso biancoceleste, oggi colonna della retroguardia e simbolo di carattere. Importante anche il contributo di Luca Pellegrini, terzino sinistro dinamico e generoso, che con la sua corsa e la sua grinta incarna lo spirito di sacrificio richiesto in questo momento.

Un ruolo speciale lo ricopre Adam Marušić, esterno montenegrino arrivato a Roma nel 2017. Con la sua duttilità – capace di giocare su entrambe le fasce – e la sua costanza di rendimento, Marušić è diventato un vero leader silenzioso. È ormai a un passo dall’entrare nella lista dei giocatori con più presenze nella storia della Lazio, un traguardo che testimonia la sua importanza e la sua longevità in maglia biancoceleste.

Sarri sa bene che per superare avversari ostici come il Genoa non bastano schemi e tattiche: serve l’anima della squadra, quella che solo i giocatori più rappresentativi possono trasmettere. In questo senso, il sostegno dei tifosi rimane fondamentale, ma è dentro lo spogliatoio che si costruisce la vera rinascita.

La Lazio, dunque, riparte dai suoi uomini simbolo. Perché nei momenti di difficoltà non sono solo i piedi a contare, ma soprattutto la testa e il cuore.