Lazio, l’esperienza come chiave: Sarri si affida ai senatori per tornare in Champions

Lazio, età media tra le più alte della Serie A, ma il tecnico punta sulla solidità dei veterani per rilanciare i biancocelesti dopo due stagioni difficili

La Lazio si prepara a una nuova stagione con un’arma che spesso viene considerata un limite: l’esperienza. Con un’età media di 27,5 anni, seconda solo all’Inter (28,4), la squadra di Maurizio Sarri si affida a un nucleo consolidato di giocatori over 30 per dare solidità e continuità al proprio gioco.

Il simbolo di questa scelta è Pedro, classe 1987, capocannoniere della scorsa stagione insieme a Castellanos con 14 reti. A completare il gruppo dei leader in campo ci sono Vecino (’91), rilanciato dopo il blocco del mercato, e Marusic (’92), pilastro difensivo pronto ad adattarsi anche a nuovi ruoli per esigenze tattiche.

In rosa si contano undici giocatori oltre i trent’anni, di cui almeno quattro titolari fissi. Per Sarri, questa sarà la base per affrontare la stagione con una sola partita a settimana, puntando a un piazzamento Champions.

Lo stesso Marusic ha fissato l’obiettivo: «Dobbiamo puntare ai primi quattro posti. Siamo cresciuti tanto e vogliamo dimostrarlo». La prima vera prova sarà domani a Rieti contro l’Atromitos, ultimo test prima dell’esordio in campionato il 24 agosto contro il Como.