Lazio, ecco quali sono le disposizioni di mister Sarri in vista degli impegni estivi dei capitolini: le ultime da Formello

La Lazio di Sarri si prepara per il precampionato di Serie A che rappresenterà una vera e propria dichiarazione d’intenti. La società capitolina ha organizzato il proprio itinerario del precampionato, svelando un calendario che segna una netta e decisa rottura con il passato e soprattutto con la filosofia del proprio allenatore.

A grande sorpresa infatti il programma di questa estate prevede cinque test di alto livello: Avellino, Fenerbahçe, Galatasaray, Burnley e Olympiacos, con trasferte in Turchia e Inghilterra. Un approccio che si contrappone in modo radicale a quello scelto dal tecnico toscano nella sua prima estate all’ombra del Colosseo quando trasformò una squadra abituata da anni al 3-5-2 di Simone Inzaghi nel suo asfissiante 4-3-3.

Ai tempi riuscì in tale scopo anche grazie al lavoro svolto nel corso del ritiro ad Auronzo di Cadore. L’obiettivo era assimilare il lavoro tattico ossessivo voluto dal mister. I viaggi erano banditi e le amichevoli erano puramente funzionali all’apprendimento mnemonico degli schemi. I test non erano contro club prestigiosi, ma contro avversari scelti per non interrompere il lavoro: si giocò contro selezioni locali come il Top 11 Radio Club 103 (partita finita 11-0) e squadre di Serie C come la Triestina. L’unico vero test internazionale in quel caso fu una trasferta contro gli olandesi del Twente, ma solo dopo che le basi del suo calcio erano state gettate.

Il confronto è impietoso e rivela un cambio di filosofia totale. Si passa dal “laboratorio tattico” di Auronzo, dove l’avversario era quasi un dettaglio, alla “vetrina internazionale” del 2025, dove la squadra si misurerà subito con club di alto livello. Dalle partitelle in montagna si passa ai test di prestigio in stadi europei. È la scelta tra un’estate di solo sudore e lavagna tattica e una di sfide e visibilità globale.