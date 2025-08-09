Lazio, Maurizio Sarri ha aggiunto una richiesta nonostante il mercato bloccato - Lazio News 24

Lazio, mercato bloccato: Sarri chiede lo stop alle cessioni

La Lazio si trova a dover affrontare un momento delicato sul fronte mercato. Il club biancoceleste è attualmente alle prese con un blocco delle trattative in uscita, una situazione che rischia di compromettere l’equilibrio della rosa proprio alle porte della nuova stagione. A lanciare l’allarme è stato l’allenatore Maurizio Sarri, preoccupato di trovarsi con una squadra incompleta in una fase cruciale del campionato.

Secondo fonti vicine alla società, l’allenatore della Lazio avrebbe chiesto esplicitamente alla dirigenza di sospendere qualsiasi operazione di cessione, almeno per il momento. Il tecnico toscano è consapevole della necessità di ridurre l’organico, che attualmente conta 19 giocatori e andrebbe riportato a 17. Tuttavia, Sarri teme che agire con troppa fretta possa privare la Lazio di risorse preziose proprio quando serviranno maggiori alternative in campo.

La priorità del tecnico è avere il pieno controllo sulla rosa fino alla fine del mese, quando sarà possibile valutare con maggiore lucidità lo stato di forma dei calciatori, eventuali infortuni e l’impatto delle prime gare ufficiali. In quest’ottica, la Lazio dovrà gestire con grande attenzione le prossime settimane, evitando decisioni affrettate che potrebbero penalizzare la competitività del gruppo.

Il blocco del mercato in uscita potrebbe inoltre avere conseguenze sulle trattative in entrata. Alcuni obiettivi individuati dalla Lazio per rinforzare il centrocampo e l’attacco rischiano di sfumare se prima non verranno liberati alcuni slot in rosa. Tuttavia, Sarri sembra disposto a rinunciare a nuovi innesti, almeno temporaneamente, pur di non compromettere l’equilibrio interno della squadra.

La situazione riflette la complessità del momento che sta vivendo la Lazio, stretta tra la necessità di razionalizzare la rosa e il desiderio di non compromettere il lavoro svolto finora in ritiro. La linea tracciata da Sarri è chiara: nessuna cessione senza una valutazione approfondita e senza certezze sulle alternative disponibili.

In attesa degli sviluppi, la Lazio dovrà continuare a lavorare sotto traccia, cercando soluzioni che tengano conto sia delle esigenze tecniche sia dei vincoli di mercato. Un equilibrio difficile, ma fondamentale per affrontare al meglio la nuova stagione.