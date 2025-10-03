 Lazio, Sarri valuta una nuova soluzione nell'emergenza totale: lui come terzino
Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, Sarri valuta una nuova soluzione nell’emergenza totale: lui come terzino. L’ultima idea vagliata dal tecnico biancoceleste

Dall’emergenza a centrocampo a quella sulle fasce. In casa Lazio non c’è tregua: l’incredibile serie di infortuni si è ora abbattuta sulla batteria dei terzini, costringendo Maurizio Sarri a un’altra, difficile, reinvenzione della squadra in vista della sfida di domani contro il Torino.

Con gli stop di Adam Marušić e Luca Pellegrini, il cui rientro è fissato per dopo la sosta contro l’Atalanta, il tecnico si ritrova senza i suoi due titolari. Per fronteggiare il problema, sono stati allertati Elseid Hysaj e Nuno Tavares: saranno loro, salvo sorprese, a partire dal primo minuto all’Olimpico contro la squadra dell’ex Marco Baroni. Una scelta obbligata, soprattutto per quanto riguarda il portoghese, chiamato a una prova di riscatto dopo le recenti critiche.

Una flebile speranza è legata a Manuel Lazzari. L’esterno, noto per i suoi recuperi lampo, ieri ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo e oggi sosterrà un provino decisivo. Le chance di vederlo in campo sono minime, ma potrebbe strappare una convocazione per la panchina, che in una situazione del genere sarebbe già preziosissima.

Ma Sarri, abituato a “fare di necessità virtù”, sta pensando anche a una nuova, sorprendente soluzione tattica: l’impiego di Mario Gila come terzino. Il difensore spagnolo ha già dimostrato la sua duttilità in passato: Tudor lo aveva schierato come laterale di una difesa flessibile, e lo stesso Sarri lo aveva provato da mediano prima della gara col Genoa. “Gila tuttofare”, dunque, si candida a essere il jolly per risolvere l’ennesima emergenza di una Lazio che non riesce a trovare pace. A riportarlo è Il Messaggero.

