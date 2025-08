Lazio, Sarri ha già sciolto le riserve: ecco la coppia di centrali che giocherà col Como. Il tecnico biancoceleste ha deciso, anche per l’emergenza

A poco meno di tre settimane dall’esordio in campionato, in casa Lazio scatta una vera e propria emergenza difensiva. Per la prima di campionato, in programma il 24 agosto contro il neopromosso Como, il tecnico Maurizio Sarri si troverà costretto a schierare una coppia di centrali inedita, a causa di una serie di infortuni e squalifiche che hanno decimato il reparto arretrato.

Emergenza totale in difesa: Romagnoli, Patric e Gigot out

I problemi per Sarri sono molteplici. Il leader della retroguardia, Alessio Romagnoli, dovrà scontare due giornate di squalifica a causa dell’espulsione rimediata nell’ultima, fatale partita della scorsa stagione contro il Lecce. Il suo rientro è previsto solo a metà settembre. A lui si aggiunge l’infortunio di Patric, che a causa di uno stiramento ne avrà ancora per circa un mese. Infine, c’è il caso di Samuel Gigot: come ricorda il Corriere dello Sport, il francese è di fatto sparito dai radar dal 20 luglio, alimentando le voci di una cessione imminente.

La nuova coppia obbligata: Gila e Provstgaard titolari

Con tre dei quattro centrali della rosa fuori causa, la scelta per la sfida di Como è obbligata. Sarri dovrà affidarsi all’unica coppia al momento disponibile: quella formata dallo spagnolo Mario Gila e dal giovane danese Jonathan Provstgaard. Saranno loro a guidare la difesa biancoceleste in questo difficile avvio di stagione. I due hanno già giocato insieme nelle amichevoli in Turchia e continueranno a collaudare la loro intesa anche nel prossimo, importante test.

Il test contro il Burnley in vista di un Como ambizioso

La coppia Gila-Provstgaard sarà infatti schierata dal primo minuto anche nella prestigiosa amichevole di sabato prossimo contro il Burnley in Inghilterra. Sarà un banco di prova fondamentale per testare la solidità del nuovo duo, chiamato a un esordio in campionato tutt’altro che semplice. Il Como di Cesc Fabregas si sta infatti rinforzando con talenti del calibro di Nico Paz e Diao, e sogna persino il colpo Alvaro Morata in attacco