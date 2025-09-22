Lazio, Sarri spera in due rientri e studia questo cambio modulo col Genoa. Il tecnico biancocelesteo obbligato a cambiare la sua squadra

L’emergenza si trasforma in laboratorio tattico. A Formello, Maurizio Sarri è costretto a sfogliare la margherita e a mettere in discussione le sue certezze per trovare una soluzione all’incredibile crisi che ha decimato il centrocampo della Lazio. La trasferta di lunedì contro il Genoa si avvicina e, ad oggi, le opzioni a sua disposizione sono ridotte all’osso.

Con il solo Danilo Cataldi come unico superstite del reparto, a cui si aggiungerà con ogni probabilità il rientrante Toma Bašić, insistere sul canonico 4-3-3 appare un’impresa quasi impossibile. Per questo, come riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore sta valutando attivamente un cambio di modulo. Le due ipotesi più concrete porterebbero a un sistema con una mediana a due: un solido 4-4-2 o un più offensivo 4-2-3-1, soluzioni che modificherebbero l’equilibrio della squadra ma garantirebbero maggiore densità in mezzo al campo.

Tuttavia, Sarri non ha ancora abbandonato del tutto il suo modulo prediletto. Un’alternativa, tanto affascinante quanto rischiosa, sarebbe quella di mantenere il 4-3-3, ma con un interprete inedito nel ruolo di mezzala: Mattia Zaccagni. L’esterno offensivo verrebbe arretrato per aggiungere qualità e dinamismo a un reparto in affanno, un esperimento che cambierebbe le dinamiche offensive della squadra.

Mancano ancora diversi giorni alla partita e la decisione finale dipenderà anche dall’infermeria. La speranza più grande del tecnico è quella di recuperare in extremis almeno Matías Vecino, che fornirebbe un’opzione di ruolo ed esperienza. In caso di emergenza totale, non è da escludere nemmeno la suggestione di alzare il difensore Patric sulla linea dei centrocampisti. Sarri è al lavoro: la Lazio che scenderà in campo a Marassi sarà, per forza di cose, una squadra inedita e tutta da scoprire.