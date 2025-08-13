 Lazio, la mano di Sarri si vede anche in attacco: quel dato non mente
Connect with us

News

Lazio, la mano di Sarri si vede anche in attacco: quel dato non mente

News

Auguri, "Brunogol"! La Lazio celebra i 69 anni della sua bandiera Bruno GiordanoBruno Giordano

News

Lazio, tanti auguri Joaquin Correa: il Tucu spegne 31 candeline

News

Lazio, c'è lo spoiler sul nome del figlio di Pellegrini

News

Lazio, Sarri ha risolto gli ultimi tre dubbi verso il Como: ecco chi gioca

News

Lazio, la mano di Sarri si vede anche in attacco: quel dato non mente

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Sarri
Roma 05/12/2023 - Coppa Italia / Lazio-Genoa / foto Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, la mano di Sarri si vede anche in attacco: quel dato non mente. Il tecnico ha già rivitalizzato alcuno dei suoi attaccanti

A quasi due mesi dall’inizio del “Sarri bis”, la Lazio ritrova uno dei suoi marchi di fabbrica: la centralità degli esterni offensivi. Come sottolinea Il Messaggero, il precampionato biancoceleste ha dimostrato che il 4-3-3 del tecnico toscano vive e prospera grazie alle giocate sulle corsie laterali. Il dato è inequivocabile: escludendo lo 0-0 contro il Fenerbahce, tutti i 7 gol segnati nelle altre quattro amichevoli estive sono nati da iniziative delle ali, a conferma di un’identità di gioco che sta tornando a pieno regime.

L’uomo copertina di questa estate è senza dubbio Matteo Cancellieri. Rientrato dal prestito, l’attaccante si è trasformato nella risorsa in più, diventando il capocannoniere del precampionato con 2 gol, un assist e un’autorete procurata. La sua energia e pericolosità hanno convinto Sarri, che vorrebbe trattenerlo. Tuttavia, di fronte a un’offerta superiore ai 10 milioni di euro, il club potrebbe vacillare, data la necessità di fare cassa.

Se Cancellieri è la sorpresa, da Mattia Zaccagni, designato capitano per la nuova stagione, Sarri si aspetta il salto di qualità definitivo. Già a segno contro il Galatasaray, il numero 10 sta lavorando per ritrovare la forma migliore dopo l’operazione per pubalgia di giugno, e il tecnico pretende ancora di più da lui. Il contributo delle fasce è stato corale: il veterano Pedro ha lasciato il segno con un gol e un assist, e persino Toma Bašić, adattato come esterno alto, ha trovato la via della rete.

Queste giocate hanno sopperito all’attesa dei primi gol dei centravanti, Castellanos e Dia, e hanno confermato che il sistema funziona. Mentre il futuro di Noslin appare più incerto, Sarri può sorridere: il suo tridente poggia su basi solide e ali pronte a spiccare il volo.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.