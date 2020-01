Lazio Sampdoria, Ranieri: «I capitolini sono belli da vedere»

Il mister della Sampdoria presente la trasferta romana contro la Lazio nella classica conferenza stampa di rito

Sabato alle ore 15:00 l’Olimpico si tingerà ancora una volta di biancoceleste. La Lazio ospiterà la Sampdoria nella prima partita del girone di ritorno.

Da poco è finita la conferenza stampa di mister Ranieri, che ha presentato così la gara: «Lo spirito è sempre lo stesso: io voglio la stessa determinazione al di là dei risultati. Sarà una partita tremenda perché la Lazio è in un momento dove qualsiasi cosa tocca gli riesce. Immobile segna da ogni posizione. E’ una squadra che sa cosa ottenere. Lo spirito è quello di dare sempre tutto al di là del risultato. Io ho citato Immobile ma i capitolini sono belli da vedere. Sanno che poi il gol lo trovano, ha fatto meno gol solo dell’Atalanta. Sappiamo e dobbiamo adeguarci, siamo molto attenti. Rischio rilassamento? Me li mangio vivi se si rilassano. È la cosa peggiore che possiamo fare, è una cosa che non accetto. Posso accettare un gol sbagliato ma la prestazione ci deve stare. Per me è sacra». Queste sono le dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb.com.