Lazio Roma: nella Capitale arrivano anche gli ultras stranieri. Tutti i dettagli sulle tifoserie estere che si recheranno in città nel weekend

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Roma si prepara a vivere un altro weekend ad altissima tensione in vista del derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domenica alle 12:30. La partita, come da tradizione, non si giocherà solo in campo, ma anche sugli spalti, con due preparativi che corrono paralleli: quello passionale delle tifoserie e quello meticoloso delle forze dell’ordine.

Già da domani, venerdì, le porte delle curve dell’Olimpico potrebbero aprirsi per consentire, in particolare ai tifosi laziali, di avviare i complessi lavori di allestimento delle imponenti scenografie, vere e proprie opere d’arte che da sempre colorano la stracittadina. Questo spettacolo di passione, tuttavia, porta con sé un inevitabile innalzamento del livello di allerta per la sicurezza. La Digos ha infatti attivato un piano di monitoraggio straordinario, con un’attenzione particolare rivolta all’arrivo di numerose e note tifoserie straniere, gemellate con entrambi i club, che trasformeranno il derby in un evento di respiro internazionale.

Come sottolinea ‘La Repubblica’, gli investigatori stanno conducendo un lavoro capillare, incrociando i nominativi di chi ha acquistato i biglietti con le liste passeggeri in arrivo negli aeroporti romani per tracciare i movimenti dei gruppi ultrà. Tra le fila giallorosse, in Curva Sud, sono attesi gli spagnoli del Frente Atletico (Atletico Madrid), i greci del Panathinaikos (Gate 13) e i temuti croati Bad Blue Boys della Dinamo Zagabria.

Sul fronte opposto, la Curva Nord, radunata dietro lo striscione degli Ultras Lazio, si prepara ad accogliere una folta rappresentanza estera: sono previsti gli hooligan inglesi del West Ham, gli “Shark” del Wisla Cracovia dalla Polonia, e con ogni probabilità delegazioni tedesche del Lokomotive Lipsia e bulgare del Levski Sofia. La città si prepara a un fine settimana di passione e rivalità, con gli occhi puntati su una sfida che va ben oltre i confini del Raccordo Anulare.