Lazio Roma: Sarri sta pensando seriamente a questa sorpresa dall’inizio. La possibile mossa del tecnico biancoceleste

C’è un gol che, più di ogni altro, definisce l’avventura di Pedro con la maglia della Lazio. Lui lo chiama “il gol del cuore”: la rete segnata nel derby del 26 settembre 2021, una rivincita sportiva consumata poche settimane dopo essere stato scaricato dalla Roma. Quel 2-0, in una stracittadina poi vinta 3-2, fu un’esplosione di orgoglio. «Dei gol segnati con la Lazio è quello a cui sono più legato: era il primo», ha raccontato lo spagnolo, come riportato da Repubblica. Domenica, tre anni dopo, Pedro tornerà da grande ex, con la speranza di essere protagonista fin dal primo minuto.

Maurizio Sarri ci sta pensando seriamente. In un momento di difficoltà offensiva per la squadra, l’idea di affidarsi alla personalità, ai guizzi e al carisma del suo fuoriclasse di 38 anni è più di una semplice tentazione. Nonostante finora sia sempre partito dalla panchina, totalizzando 83 minuti in tre gare, il suo peso specifico lo pone in cima alle gerarchie per il derby, davanti a Cancellieri e Noslin. L’ipotesi è quella di schierarlo largo a destra nel 4-3-3, con licenza di accentrarsi e creare scompiglio, protetto alle spalle dalla corsa di Guendouzi e Marusic.

Pedro, d’altronde, è uno specialista della stracittadina. È uno dei pochi ad aver lasciato il segno con entrambe le maglie, avendo segnato sia con la Roma che con la Lazio (a cui si aggiunge un assist decisivo per Felipe Anderson nel 2022). La sua classe e i 25 trofei vinti in carriera sono le qualità indispensabili di cui la Lazio ha bisogno. L’intesa con il rientrante Castellanos e con Zaccagni potrebbe creare seri grattacapi alla difesa giallorossa. A fare da cornice, ci sarà un’atmosfera rovente: l’Olimpico va verso il tutto esaurito, con 60mila spettatori e un incasso previsto di 2,2 milioni di euro. In questo scenario, l’esperienza di Pedro potrebbe essere la mossa vincente di Sarri.