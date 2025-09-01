Lazio Roma: al via oggi la prelazione biglietti per gli abbonati del settore Sud. Tutte le informazioni utili qui

La SS Lazio ha ufficializzato le modalità di accesso per il derby contro la AS Roma, in programma domenica 21 settembre (orario da definire) allo Stadio Olimpico. Come già comunicato in fase di campagna abbonamenti, gli abbonati del settore Sud – ovvero Curva Maestrelli e Distinti Sud-Est, inclusi i giovani del programma Aquilotto Under 14 – non avranno diritto di ingresso per questa partita.

La decisione, resa nota dalla società biancoceleste, rientra nelle consuete misure organizzative e di sicurezza previste per il derby capitolino, una delle sfide più sentite e delicate della stagione.

Prelazione per gli abbonati esclusi

Per i tifosi interessati, la Lazio ha previsto un periodo di prelazione per l’acquisto dei biglietti in altri settori dello stadio. La finestra si aprirà lunedì 1° settembre alle ore 16:00 e si chiuderà giovedì 4 settembre alle ore 24:00. Durante questo periodo, sarà possibile acquistare a prezzo ridotto un tagliando per:

Tribuna Tevere

Tevere Parterre

Tevere Top

Tribuna Monte Mario Top

Tribuna Monte Mario Laterale Nord

I biglietti saranno disponibili online sul circuito Vivaticket e nei punti vendita autorizzati.

TABELLA PREZZI CON PROMO ABBONATI

Tribuna Monte Mario Top – 46€ (U-16: 35€);

Tribuna Monte Mario Laterale – 38€ (U-16: 30€);

Tribuna Tevere Top – 40€ (U-16: 30€);

Tribuna Tevere – 35€ (U-16: 28€);

Tribuna Tevere Parterre Centrale – 32€ (U-16: 25€);

Tribuna Tevere Parterre – 25€ (U-16: 20€);

Un derby ad alta tensione

Il derby Lazio-Roma è da sempre una partita ad altissima intensità emotiva. In panchina, Maurizio Sarri , tecnico della Lazio noto per il suo calcio aggressivo e organizzato, cercherà di sfruttare il fattore campo. Dall’altra parte, Gasperini, ex tecnico dell’Atalanta

La sfida non è solo una questione di classifica, ma anche di orgoglio cittadino: vincere il derby significa lasciare un segno indelebile nella stagione.

Per restare aggiornati su biglietti, orari e disposizioni ufficiali, i tifosi possono consultare il sito ufficiale della SS Lazio e i canali social del club.