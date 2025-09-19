Lazio-Roma, derby blindato: scatta il piano di sicurezza con 1500 agenti e un elicottero

Lazio Roma, derby blindato: scatta il piano di sicurezza con 1500 agenti. Lungotevere sarà chiuso, previsto anche il supporto di un elicottero

L’attesa è quasi finita. Domenica, alle 12:30, il fischio d’inizio darà il via al derby della Capitale, la partita più sentita della stagione, un evento che ferma la città e che va ben oltre il semplice impegno di campionato. Per garantire che la passione e la rivalità rimangano confinate al terreno di gioco e sugli spalti, le autorità stanno mettendo a punto un imponente piano di sicurezza. Come riportato dal Corriere della Sera, proprio nella giornata di oggi è previsto il tavolo tecnico decisivo in Questura per definire gli ultimi dettagli di una macchina organizzativa complessa.

La macchina della sicurezza si attiverà già dalla serata di sabato, con un’attenzione particolare concentrata attorno all’area del Foro Italico. Il livello di allerta è massimo, non solo per la storica rivalità tra le tifoserie, ma anche perché la stracittadina si svolgerà in concomitanza con altre manifestazioni e cortei previsti in diverse zone di Roma, un fattore che richiede uno sforzo di coordinamento ancora maggiore.

Per gestire l’enorme afflusso di pubblico e garantire controlli meticolosi, i cancelli dello Stadio Olimpico apriranno con largo anticipo, a partire dalle ore 10:00 di domenica mattina. Saranno circa 1500 gli agenti delle forze dell’ordine impiegati tra sabato e domenica per presidiare il territorio. La sorveglianza sarà estesa anche durante le ore notturne, con un monitoraggio mirato di alcuni pub della Capitale, sia in centro che a Roma Nord.

La viabilità cittadina subirà modifiche significative. Il Lungotevere sarà chiuso al traffico da domenica mattina fino al primo pomeriggio, così come Ponte Duca d’Aosta. Le aree cruciali come l’Olimpico, Ponte Milvio e Piazza Mancini saranno costantemente presidiate, anche con il supporto aereo di un elicottero. Sono stati predisposti percorsi di avvicinamento allo stadio differenziati per le due tifoserie e sono già stati comunicati estesi divieti di sosta che interesseranno tutta la zona da Foro Italico alla Farnesina, da Ponte Milvio a piazzale Maresciallo Giardino, fino a Piazza Mancini e parte di Tor di Quinto, per assicurare che la giornata di sport si svolga nella massima sicurezza possibile.