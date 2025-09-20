Lazio Roma, parla l'ex Delio Rossi: «Il derby è la gara più semplice da preparare, va tutto in automatico. Il mio ricordo più bello...»

Lazio Roma, Delio Rossi: «Il derby è la gara più semplice da preparare, va tutto in automatico. Il mio ricordo più bello…». Le sue parole

Il derby della Capitale è alle porte e, come sempre, l’attesa è carica di emozioni. A parlare della stracittadina è Delio Rossi, ex allenatore della Lazio dal 2005 al 2009, protagonista di numerose sfide contro la Roma. Intervistato da Il Corriere della Sera, Rossi ha ricordato uno dei momenti più intensi della sua carriera: “Il più godurioso? Il 3-2 con gol di Valon Behrami all’ultimo secondo”.

Secondo il tecnico riminese, preparare un derby è quasi un processo naturale: “Va tutto in automatico. In queste partite l’allenatore deve solo alleggerire la tensione. Ho sempre cercato di immedesimarmi nei sentimenti dei tifosi laziali”.

Sarri contro Gasperini: due filosofie opposte

La sfida di domenica vedrà in panchina Maurizio Sarri, allenatore della Lazio noto per il suo gioco di possesso e fraseggio rapido, e Gian Piero Gasperini, ex tecnico dell’Atalanta e ora alla Roma celebre per il pressing a uomo e l’intensità offensiva. Rossi li definisce “due maestri” con approcci completamente diversi: “Uno gioca a uomo, l’altro sulla palla”.

Per l’ex allenatore biancoceleste, il derby va oltre i tre punti in palio: “Lo spettacolo dello stadio e le coreografie impressionano, ma al fischio d’inizio svanisce tutto. Non vedo favoriti”.

Le chiavi tattiche per la Lazio

Rossi individua nel ritmo alto la chiave per battere la Roma, sottolineando come le due squadre siano molto vicine per qualità complessiva. “La partita potrebbe essere decisa da un calcio piazzato o da un episodio”, spiega.

Sul fronte della classifica, l’ex tecnico crede nella qualificazione europea della Lazio: “L’anno scorso è sfuggita per un punto. La rosa è praticamente la stessa della stagione 2024-25, con l’aggiunta di Matteo Cancellieri, attaccante esterno classe 2002, e Danilo Cataldi, centrocampista di regia. Senza impegni infrasettimanali, la squadra può fare meglio. Non bisogna essere disfattisti”.

Un derby che vale più di una stagione

Il derby Lazio-Roma non è mai una partita come le altre. Per Rossi, la componente emotiva e la capacità di gestire la pressione saranno decisive. Domenica, all’Olimpico, non sarà solo una questione di tattica: sarà una battaglia di nervi, cuore e identità.