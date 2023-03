Lazio-Roma, derby incerto anche nelle quote: chi è la favorita?

Il derby di domenica è una sfida importante ed incerta anche per i bookmakers: regna l’equilibrio nelle quote

Conto alla rovescia per la sfida di domenica 19 marzo, quando Lazio e Roma scenderanno in campo per giocarsi il dominio della capitale.

Incertezza ed equilibrio regnano sovrane, anche da quello che possiamo osservare nelle quote dei bookmakers: biancocelesti leggermente favoriti a 2,60, contro il 2,82 dei cugini giallorossi.