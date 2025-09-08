Lazio Roma, si vola verso il tutto esaurito in casa biancoceleste. Aria di derby - Lazio News 24

Lazio-Roma, cresce l’attesa: già oltre 33.000 biglietti venduti per il derby della Capitale

L’attesa per il derby della Capitale si fa sempre più calda. Domenica 21 settembre, alle ore 12:30, la Lazio di Maurizio Sarri ospiterà all’Olimpico la Roma di Gian Piero Gasperini in una delle sfide più sentite del campionato italiano. Una partita che va oltre i tre punti e che infiamma da sempre le due tifoserie. E come prevedibile, i numeri parlano già chiaro: la febbre da derby è scoppiata.

In poche ore sono stati venduti 8.000 biglietti per Lazio-Roma, a conferma di un entusiasmo crescente tra i tifosi biancocelesti. A questa cifra vanno aggiunti i 29.136 abbonamenti stagionali già sottoscritti dai sostenitori laziali, oltre alle circa 4.500 tessere degli “Aquilotti”, il mini-abbonamento dedicato ai più giovani. Non sono inoltre inclusi nel conteggio i posti nei settori Distinti Sud Est e Curva Maestrelli, che – come di consueto – restano esclusi dal pacchetto abbonamenti per le partite considerate a rischio, come appunto il derby.

Dalle ore 16 di ieri è stata aperta ufficialmente la vendita libera dei biglietti (fatta eccezione per la Curva Sud, riservata ai tifosi della Roma), e i numeri sono subito schizzati oltre quota 33.000 presenze assicurate. Un dato destinato a salire ulteriormente con il passare dei giorni, considerando che ci si aspetta il tutto esaurito o quasi per la sfida del 21 settembre.

L’orario delle 12:30, imposto dalla Prefettura di Roma per ragioni di ordine pubblico, non ha rallentato la corsa ai biglietti. Anzi, il fatto che il derby arrivi già alla quarta giornata di Serie A ha alimentato ancora di più la curiosità e la voglia di esserci.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’esito del derby potrebbe anche influenzare le strategie del club sul fronte abbonamenti. Una vittoria nella stracittadina potrebbe infatti spingere la Lazio a riaprire la campagna abbonamenti, con l’obiettivo di superare la soglia simbolica delle 30.000 tessere stagionali.

Tutto è pronto per una sfida ad altissima tensione. E lo stadio Olimpico, ancora una volta, si prepara a essere il palcoscenico ideale per uno degli spettacoli più emozionanti del calcio italiano.