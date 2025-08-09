Lazio, arrivano finalmente buone notizie dall’infermeria! I biancocelesti ritrovano quel calciatore, tutti i dettagli

Buone notizie da Formello per Maurizio Sarri: Gustav Isaksen ha ripreso ad allenarsi dopo lo stop causato da una mononucleosi. L’esterno offensivo danese, classe 2001, ha svolto una seduta differenziata, segnando l’inizio del suo percorso di reintegro. L’infezione virale che lo aveva colpito a inizio preparazione estiva sembra ormai superata.

Monitoraggio costante e rientro graduale

Isaksen, arrivato lo scorso anno dal Midtjylland, è ancora sotto stretta osservazione da parte dello staff medico. I suoi allenamenti si svolgono a ritmi ridotti e in orari separati rispetto al gruppo, come confermato dal Corriere dello Sport. Il danese ha perso circa tre settimane di lavoro, e il suo rientro completo non è previsto nell’immediato: priorità assoluta è evitare ricadute.

Lazio in viaggio, Isaksen resta a Formello

Mentre la squadra si prepara a volare in Inghilterra per l’amichevole contro il Burnley, Isaksen continuerà il suo programma personalizzato a Formello. I segnali sono incoraggianti: gli ultimi esami hanno confermato il superamento dell’infezione, e Sarri potrà presto contare su un elemento prezioso per la profondità offensiva e la creatività sulle fasce.

Gli ultimi esami hanno confermato il superamento della mononucleosi, e il via libera medico ha permesso al giocatore di tornare a svolgere attività sul campo. Il ritorno di Isaksen rappresenta un segnale importante per la Lazio, che punta a ritrovare al più presto uno dei suoi giovani più promettenti. Il percorso è ancora lungo, ma la direzione è quella giusta