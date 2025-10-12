Lazio, domenica positiva per il settore giovanile: biancocelesti imbattuti. Le squadre agonistiche conquistano 3 vittorie e due pareggi

Una domenica positiva per le aquile del Settore Giovanile biancoceleste. Le squadre agonistiche, tutte protagoniste della giornata, conquistano 3 vittorie e 2 pareggi.

La sfida Lazio – Fiorentina, valida per la 6^giornata del campionato nazionale under 18 termina 0-0. Il primo tempo è privo di emozioni, nessuna delle due compagini confeziona ghiotte occasioni sotto porta. Nella ripresa, le aquile di mister Perrotti cercano di sbloccare il risultato, ma non riescono ad essere concrete negli ultimi metri, grazie anche ad una viola attenta e brava a non concedere spazi. Al triplice fischio, al Centro Sportivo `La Borghesiana`, Lazio-Fiorentina termina 0-0, le due squadre dividono la posta in palio.

Le aquile classe 2009 di Cristian Daniel Ledesma pareggiano 1a1 il big match contro i pari età dell`Empoli. La partita del `Salaria Sport Village` è combattuta fin dai primi minuti, un match vivo e giocato a viso aperto da entrambe le squadre. Nel primo tempo, l`Under 17 biancoceleste crea più occasioni davanti la porta difesa da Piccini, ma i primi 45 minuti terminano a reti inviolate. Il secondo tempo prosegue a ritmi elevati, la Lazio sfiora il vantaggio al 18` con Bagliesi, ma la conclusione del numero 10 biancoceleste accarezza il primo palo e termina sul fondo. Nel momento migliore dei capitolini, trovano il vantaggio i toscani di mister Tonelli: al 30` Orlandi supera la difesa di casa e gonfia la rete per lo 0-1. La Lazio non demorde e spinge il piede sull`acceleratore, vuole il pari e lo cerca con la giusta determinazione. Al 38` sugli sviluppi di un calcio d`angolo, trova il gol Berni Canani, ma viene annullata la rete al capitano della Lazio lasciando il risultato invariato. Negli ultimi minuti, i ragazzi di mister Ledesma schiacciano l`Empoli nella propria metà campo e, in pieno recupero, é Mennea a gonfiare la rete per l`1a1, secondo gol con l`aquila sul petto per il numero 9 capigolino. Una manciata di minuti più tardi arriva il triplice fischio, Lazio – Empoli termina 1-1. L`Under 17 di mister Ledesma continua la striscia positiva, dopo 3 vittorie consecutive conquista il pareggio contro una grande squadra confezionando un`ottima prestazione.

Partita rocambolesca per l`Under 16 di Cristiano Lombardi. Frosinone-Lazio termina 3-7.

Sono i padroni di casa di mister Durante a passare in vantaggio dopo 5` concretizza il rigore Sisillo. La Lazio sembra accusare il colpo ed al 14` il Frosinone sigla il raddoppio. La Lazio si riassesta e prende in mano le redini del match, dieci minuti più tardi Tagliaferri accorcia le distanze, mentre al 29` è Elena ad acciuffare il pari. Prima di far rientro negli spogliatoi le aquile ribaltano il risultato, è ancora Tagliaferri a trovare la via del gol e la prima frazione di gioco termina 2-3. Nella ripresa è dominio biancoceleste, al 2` Tagliaferri cala il poker e sigla la sua tripletta personale. A seguire mettono la firma sul match Salvati, Mistretta e Schettini Ambrosio. Il Frosinone sigla il terzo gol con Ingiugno, ma serve a poco, al triplice fischio l`Under 16 della Lazio espugna il campo del Frosinone vincendo 3a7. Quinto risultato utile consecutivo per le aquile classe 2010 di Cristiano Lombardi (4 vittorie e un pareggio), la Lazio rimane in vetta alla classifica.

Seconda vittoria consecutiva per l`Under 15 guidata da Alessio Fazi. Dopo la vittoria contro il Bari, la Lazio archivia anche la pratica Frosinone. I biancocelesti espugnano il campo di Paliano con il risultato di 1-3. Il risultato si sblocca solo al 33` quando Bacchi approfitta di un calcio d`angolo e con un preciso colpo di testa manda la sfera in rete per lo 0-1. Il Frosinone ristabilisce gli equilibri prima della fine del primo tempo, Marchetti supera Bedori ed è 1a1. Nella ripresa, le aquile classe 2011 di mister Fazi tornano in campo con maggiore determinazione ed aggressività agonistica. Al 17` Caputo riporta la Lazio in vantaggio. Lo stesso numero 11 biancoceleste chiude i giochi al 37` siglando la rete del definitivo 1-3, doppietta personale e primi gol con l`aquila sul petto per il giocatore ex Romulea. L`Under 15 di mister Fazi mette in cassaforte altri tre punti importanti e continua la striscia positiva.

Inizia il campionato Under 14 Pro, esordio positivo per la Lazio guidata da Valerio Gualdaroni. Le aquile classe 2012 si aggiudicano la sfida casalinga contro i pari età dell`Ascoli con il risultato di 4a0.

Il match del `Martoni` si Monterosi si mette subito in discesa per i biancocelesti che dopo 12 minuti sbloccano il risultato con Conti. La Lazio concretizza il raddoppio al 18` é sempre Conti a spedire la rete ib fondo al sacco per il 2a0. Prima di far rientro negli spogliatoi è uno scatenato Conti a guadagnarsi un calcio di rigore, concretizzato sempre dal numero 9 biancoceleste che realizza così la sua tripletta personale. Nella ripresa mister Gualdaroni effettua la girandola della sostituzioni, l`Ascoli non riesce mai ad impensierire Jiboc, mentre i capitolini chiudono i giochi con il neo entrato Spanakis per il 4a0 finale. La Lazio batte l`Ascoli e mette in cassaforte i primi tre punti della stagione. Esordio positivo per le aquile classe 2012 di Valerio Gualdaroni.