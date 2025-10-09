Lazio, nodo rinnovi per Gila e Romagnoli: il mercato bloccato frena ogni trattativa

Lazio, rinnovi di contratto ancora in stand-by: Gila e Romagnoli ostaggi del blocco sul mercato. Le ultimissime

La situazione contrattuale di Mario Gila e Alessio Romagnoli continua a essere in sospeso. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’articolo 90, comma 4, delle Noif impedisce qualsiasi aumento dei costi contrattuali fino a quando la Co.Vi.So.C. non revocherà il provvedimento che blocca il mercato biancoceleste. Questo significa che, in assenza di uno sblocco totale, la Lazio non potrà intervenire nemmeno a gennaio per blindare i due difensori.

In estate, Maurizio Sarri era riuscito a trattenere Romagnoli anche grazie alla promessa di un adeguamento economico, promessa che però al momento non può essere mantenuta. Diversa la posizione di Gila: il suo contratto scade nel 2027, ma i colloqui per un prolungamento si sono arenati. A giugno la Lazio aveva rifiutato un’offerta da 35 milioni di euro, ma con il passare del tempo il valore del cartellino rischia di calare, anche perché il Real Madrid detiene ancora il 50% sulla futura rivendita.

Il mese di novembre sarà decisivo: la commissione di garanzia si pronuncerà sul mercato della Lazio. Solo allora il club potrà capire se avrà margini per muoversi sia in entrata sia sul fronte dei rinnovi, con l’obiettivo di non perdere due pedine fondamentali per il progetto tecnico e di dare stabilità a una difesa che Sarri considera il cuore della sua squadra.