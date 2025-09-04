Lazio, arrivano i rinforzi: ecco Isaksen e Romagnoli. Ma anche lui sta per tornare per dare una mano a Sarri a centrocampo

Con il mercato bloccato, la Lazio di Maurizio Sarri è costretta a trovare i rinforzi in casa. La sosta per le nazionali, in questo senso, arriva come una benedizione, pronta a restituire al tecnico tre pedine fondamentali che, di fatto, possono essere considerati i veri “acquisti” di settembre. Dopo un avvio di campionato in emergenza, Sarri potrà finalmente contare su forze fresche e di altissima qualità per plasmare la sua squadra.

Il ritorno più atteso e vitale è senza dubbio quello di Alessio Romagnoli. Scontate le due giornate di squalifica, il difensore è pronto a riprendersi il comando del reparto arretrato. La sua assenza ha costretto Sarri a soluzioni di ripiego, e il suo rientro è cruciale. Romagnoli è il giocatore che più rapidamente ha assimilato i dettami tattici del tecnico, diventando il leader della difesa che, nell’anno del secondo posto, si classificò come la quarta migliore d’Europa. Sebbene con Baroni avesse riscoperto il vizio del gol, la sua priorità ora è una sola: blindare la difesa e restituirle solidità e certezze.

Insieme a lui, si candida a un ruolo da titolare quasi inamovibile anche Gustav Isaksen. L’esterno danese ha finalmente superato del tutto la mononucleosi che lo ha tenuto ai box e ora è pronto a scendere in campo per dare imprevedibilità e talento all’attacco biancoceleste.

A centrocampo, invece, è atteso il rientro in gruppo di Matias Vecino. Fermo in allenamento, dovrebbe riunirsi alla squadra venerdì, contendendosi un posto con Belahyane, soprattutto dopo le difficoltà mostrate da Dele-Bashiru. Per l’uruguaiano, però, il recupero non è solo fisico. Come sottolinea Il Messaggero, il giocatore va ritrovato soprattutto sul piano mentale, dopo nove mesi difficili, costellati da noie fisiche e appena cinque presenze. Nonostante tutto, per Sarri resta un giocatore chiave, essenziale per l’equilibrio della mediana. La vera stagione della Lazio, con i suoi uomini migliori, inizia adesso.