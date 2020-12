Lazio, rifinitura pre Spezia: confermati Reina e Pereira dal 1′

La Lazio si prepara ad affrontare lo Spezia. Pereira affiancherà Immobile dal primo minuto, Reina confermato tra i pali

La Lazio si prepara per lo Spezia. Giornata di rifinitura a Formello e prove tattiche: Inzaghi ha mescolato le carte, in vista dei numerosi impegni tra campionato e Champions League. Domani sarà fondamentale fare punteggio pieno, dopo la battuta d’arresto contro l’Udinese, per questo scenderà in campo chi più ha convinto in campo. Non stupisce quindi l’idea del tecnico di lanciare Andreas Pereira, accanto ad Immobile, già dal primo minuto. Lo stralcio di partita – giocato contro il Borussia Dortmund – gli ha regalato la maglia da titolare, complici gli acciacchi dei compagni di reparto: Caicedo non è ancora al meglio, Muriqi alle prese con una lesione muscolare.

Nel blocco arretrato, invece, si rivedrà Radu che chiuderà il terzetto difensivo con Acerbi e Luiz Felipe; confermato anche Reina tra i pali. Lazzari e Marusic agiranno sulle corsie laterali, mentre Milinkovic, Leiva e Luis Alberto si spartiranno la linea mediana.