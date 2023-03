Lazio, retroscena Sarri: teme tantissimo il Monza. Il motivo. Il tecnico teme molto questa ripresa subito dopo la sosta

Il tecnico della Lazio, Sarri, teme molto questa ripresa del campionato subito dopo la sosta delle nazionali, come riporta Il Messaggero.

Il Monza, per l’allenatore capitolino, è un avversario ostico e da non sottovalutare, stima molto Palladino e lo considera uno dei migliori tecnici emergenti della Serie A. Nella gara all’andata la squadra di Sarri ha faticato non poco con i biancorossi, con un gol acciuffato all’Olimpico quasi a fine partita.