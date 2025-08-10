 Lazio, retroscena sulla panchina: la scelta di Sarri non era l’unica sul tavolo
sarri gasperini
As Roma 08/10/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Atalanta / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri-Gian Piero Gasperini

Lazio, clamoroso retroscena sulla panchina biancoceleste: la scelta di Maurizio Sarri non era l’unica sul tavolo

Prosegue il tour di Gennaro Gattuso nei ritiri della Serie A. Dopo la tappa a Bologna, il nuovo commissario tecnico della Nazionale ha fatto tappa a Roma, dove ha visitato il centro sportivo di Formello, quartier generale della Lazio. Un appuntamento che va oltre la semplice cortesia istituzionale: l’incontro con Maurizio Sarri promette di essere carico di significati, tra retroscena di mercato e nuove prospettive azzurre.

Sarri-Gattuso: un faccia a faccia dal sapore speciale

Non c’è stato un semplice saluto tra colleghi. A Formello si ritroveranno Maurizio Sarri e Gennaro Gattuso, due allenatori le cui strade si sono incrociate in modo sorprendente solo pochi mesi fa. Come riportato da Il Messaggero, entrambi erano in corsa per la panchina della Lazio dopo l’addio di Marco Baroni. Sarri era il favorito di Claudio Lotito, ma nei giorni successivi al primo contatto, alcuni agenti vicini al direttore sportivo Angelo Fabiani tentarono di inserire il nome di Gattuso come alternativa. Una candidatura autorevole, ma che non ha mai scalzato la volontà della società di riportare Sarri a Roma.

Destini incrociati, obiettivi comuni

Oggi, a distanza di poche settimane, i percorsi dei due tecnici si sono definiti: Gattuso ha raccolto l’eredità di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale, mentre Sarri è tornato a Formello dopo 489 giorni, pronto a rilanciare il progetto biancoceleste. L’incontro di oggi chiude idealmente un capitolo e ne apre un altro, fatto di collaborazione e dialogo per il bene del calcio italiano.

Un nuovo inizio

Tra valutazioni tecniche, osservazioni sui talenti e confronti tattici, il pomeriggio a Formello potrebbe rappresentare l’inizio di una sinergia importante tra club e Nazionale. E chissà che, tra i giovani osservati da Gattuso, non ci sia già qualche futuro protagonista in maglia azzurra.

