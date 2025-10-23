 Lazio, retroscena importanti sul contratto di Sarri. Ecco la situazione attuale - Lazio News 24
Connect with us

News

Lazio, retroscena importanti sul contratto di Sarri. Ecco la situazione attuale

News

Flaminio Lazio, passi avanti per il nuovo stadio! Spunta fuori una grande novità

News

Lazio Juventus, Marusic decisivo nell’ultimo successo biancoceleste: il ricordo social del club – VIDEO

News

Calciomercato Lazio, spunta una nuova pista per potenziare al 110% il centrocampo. Le ultime

News

Lazio, completa distanza tra biancocelesti (società) e il tecnico? Ecco perché

News

Lazio, retroscena importanti sul contratto di Sarri. Ecco la situazione attuale

Lazio news 24

Published

52 minuti ago

on

By

Sarri
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizo Sarri

Lazio, Abbate svela i retroscena sul contratto di Sarri: “Accordo già trovato, poi tutto è cambiato”

La Lazio torna al centro dell’attenzione per una questione che ha fatto discutere tifosi e addetti ai lavori: il contratto di Maurizio Sarri. A far chiarezza è stato Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, che nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Laziale ha svelato alcuni dettagli inediti sul rapporto tra l’ex allenatore biancoceleste e la società capitolina.

Secondo Abbate, la Lazio e Sarri avevano già raggiunto un’intesa economica e contrattuale prima che tutto cambiasse inaspettatamente. “Il contratto di Sarri? Posso dire che il mister aveva già accettato un accordo di due anni più un’opzione per un terzo, a 2,5 milioni di euro a stagione, e aveva deciso di continuare”, ha spiegato il giornalista.

Una conferma che mostra come il tecnico toscano fosse intenzionato a proseguire la sua avventura alla Lazio, dopo aver riportato la squadra in Champions League e consolidato un progetto tecnico ambizioso. “La società – ha continuato Abbate – aveva scelto di premiarlo per il suo attaccamento e per i risultati ottenuti, facendogli firmare un contratto triennale, che è stato poi depositato ufficialmente il 10 luglio”.

L’accordo, quindi, sembrava cosa fatta. La Lazio, da parte sua, aveva mostrato fiducia e riconoscenza nei confronti dell’allenatore, mentre Sarri sembrava aver ritrovato entusiasmo e convinzione nel portare avanti il percorso biancoceleste. Tuttavia, qualcosa è cambiato improvvisamente: “Sarri aveva già un contratto e aveva scelto di restare con quello nuovo – ha aggiunto Abbate – ma poi la società gli ha offerto condizioni economiche più vantaggiose e un triennale. Da lì è cambiato tutto”.

Le parole del giornalista de Il Messaggero confermano quanto la situazione interna alla Lazio fosse più complessa di quanto apparisse all’esterno. L’intenzione di proseguire insieme c’era, ma gli sviluppi successivi hanno portato a una svolta che ha segnato la fine del rapporto tra Sarri e il club.

La vicenda del contratto di Maurizio Sarri rappresenta un nuovo capitolo nella storia recente della Lazio, una società che continua a destare grande attenzione per le sue scelte dirigenziali e tecniche. I tifosi biancocelesti restano ora in attesa di capire quali saranno i prossimi passi della dirigenza e in che direzione si muoverà il futuro della squadra capitolina.

Leggi qui le ULTIMISSIME DI LAZIONEWS24

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.