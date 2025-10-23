Lazio, retroscena importanti sul contratto di Sarri. Ecco la situazione attuale - Lazio News 24

Lazio, Abbate svela i retroscena sul contratto di Sarri: “Accordo già trovato, poi tutto è cambiato”

La Lazio torna al centro dell’attenzione per una questione che ha fatto discutere tifosi e addetti ai lavori: il contratto di Maurizio Sarri. A far chiarezza è stato Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, che nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Laziale ha svelato alcuni dettagli inediti sul rapporto tra l’ex allenatore biancoceleste e la società capitolina.

Secondo Abbate, la Lazio e Sarri avevano già raggiunto un’intesa economica e contrattuale prima che tutto cambiasse inaspettatamente. “Il contratto di Sarri? Posso dire che il mister aveva già accettato un accordo di due anni più un’opzione per un terzo, a 2,5 milioni di euro a stagione, e aveva deciso di continuare”, ha spiegato il giornalista.

Una conferma che mostra come il tecnico toscano fosse intenzionato a proseguire la sua avventura alla Lazio, dopo aver riportato la squadra in Champions League e consolidato un progetto tecnico ambizioso. “La società – ha continuato Abbate – aveva scelto di premiarlo per il suo attaccamento e per i risultati ottenuti, facendogli firmare un contratto triennale, che è stato poi depositato ufficialmente il 10 luglio”.

L’accordo, quindi, sembrava cosa fatta. La Lazio, da parte sua, aveva mostrato fiducia e riconoscenza nei confronti dell’allenatore, mentre Sarri sembrava aver ritrovato entusiasmo e convinzione nel portare avanti il percorso biancoceleste. Tuttavia, qualcosa è cambiato improvvisamente: “Sarri aveva già un contratto e aveva scelto di restare con quello nuovo – ha aggiunto Abbate – ma poi la società gli ha offerto condizioni economiche più vantaggiose e un triennale. Da lì è cambiato tutto”.

Le parole del giornalista de Il Messaggero confermano quanto la situazione interna alla Lazio fosse più complessa di quanto apparisse all’esterno. L’intenzione di proseguire insieme c’era, ma gli sviluppi successivi hanno portato a una svolta che ha segnato la fine del rapporto tra Sarri e il club.

La vicenda del contratto di Maurizio Sarri rappresenta un nuovo capitolo nella storia recente della Lazio, una società che continua a destare grande attenzione per le sue scelte dirigenziali e tecniche. I tifosi biancocelesti restano ora in attesa di capire quali saranno i prossimi passi della dirigenza e in che direzione si muoverà il futuro della squadra capitolina.

