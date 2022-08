Lazio Reguilón, trattativa in salita: spuntano nuove opzioni in Premier. I dettagli

Non è facile la trattativa per portare Sergio Reguilón alla Lazio: spuntano nuove piste in Premier League. I dettagli

Maurizio Sarri continua a sperare in un arrivo a sinistra e smetterà solo il 1 settembre di chiedere un ultimo sforzo a Lotito sul mercato dopo la campagna acquisti sorprendente messa in atto. Il club biancoceleste ha sondato la pista Sergio Reguilón tramite il manager Kia Joorabchian. La Lazio è interessata al prestito con diritto di riscatto e chiederebbe al Tottenham di coprire almeno metà stipendio del giocatore: percepisce 3,6 milioni di euro. Con questa formula l’operazione sarebbe più agevole.

Il nome di Reguilón era caldo nel week-end, s’è un po’ raffreddato per via delle mancate cessioni ed è a rischio perché gli Spurs hanno ricevuto un’offerta del Nottingham Forest. Reguilón è tentato dalla Lazio, ma può cedere di fronte all’assalto del Nottingham. Si starebbero valutando quindi altre soluzioni in Premier. Sul mercato c’è Marcos Alonso, 31 anni, scadenza 2023. E’ gestito da Ramadani, manager che è stato vicino a Sarri per anni. E’ stato ad un passo dal Barcellona, ma il Chelsea ha chiesto 15 milioni per il cartellino. I blaugrana hanno detto no. Per partire in prestito dovrebbe rinnovare almeno fino al 2024. E’ un’ipotesi ghiotta, se concretizzabile, ma considerata remota.