Lazio, rebus Luis Alberto: con l’Inter terza panchina di fila?

Luis Alberto è partito dalla panchina sia contro il Bologna che contro il Torino: Sarri valuta il da farsi in vista dell’Inter

Non è un momento facile per Luis Alberto. Lo spagnolo, che come ammesso da Tare prima di Lazio-Bologna ha desistito dal suo proposito di tornare in Spagna, è partito dalla panchina sia contro i felsinei che contro il Torino, un inedito per lui.

Con il Mago la squadra inevitabilmente si sbilancia, ma come riporta Il Messaggero, è difficile immaginare un Immobile al top senza i rifornimenti del 10 biancoceleste. Venerdì intanto arriva l’Inter: Sarri medita il da farsi ma la terza panchina consecutiva è dietro l’angolo.